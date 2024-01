“Il giocatore ha detto sì”: Calciomercato Milan, manca un tassello per chiudere il colpo

Il calciomercato del Milan potrebbe non essere chiuso. La dirigenza rossonera punta forte su un altro innesto, il quale avrebbe accettato di trasferirsi a Milano

Per far fronte ai molteplici infortuni che si sono susseguiti in questi mesi, il Milan si è già mosso sul mercato. Alla corte di Stefano Pioli sono arrivati due calciatori che hanno “rattoppato” le zone lasciate sguarnite dalle indisponibili dovute a problemi fisici. Sin dall’alba della sessione invernale, il club rossonero si è mostrato molto attivo su più fronti, provando a venire meno all’emergenza che ha colpito il reparto arretrato. Nelle ultime settimane il tecnico ha provato mosse “rivoluzionarie”, schierando Theo Hernandez al centro e inserendo il giovane Alex Jimenez sulla fascia.

Le scelte di Pioli hanno dato le risposte sperate, ma non del tutto. Motivo per cui la dirigenza di via Aldo Rossi si è decisa ad intervenire. Furlani e Moncada hanno richiamato dal prestito Matteo Gabbia dal Villareal e, pochi giorni fa, hanno investito sul futuro.

Grazie anche alla cessione di Rade Krunic al Fenerbahce, Leao e compagni hanno accolto in squadra Filippo Terracciano, terzino di destra all’occorrenza impiegabile anche a sinistra o come centrale. La società non sembra ancora soddisfatta e starebbe facendo passi avanti per acquistare un altro giocatore.

Calciomercato Milan, c’è l’accordo con il difensore: ora si cerca l’intesa col club

Da qualche settimana a questa parte il Milan avrebbe inserito Lilian Brassier nella propria lista dei desideri come prima scelta. La trattativa avrebbe avuto alcuni sviluppi interessanti in queste ultime ore. In base a quanto riportato da Tuttosport, il club avrebbe trovato l’accordo con il classe 1999, che ha subito detto sì al probabile trasferimento. Lo scoglio da valicare ora è un altro.

Il Diavolo avrebbe messo sul piatto un’offerta compresa tra i sette e gli otto milioni di euro. Proposta che non sembra scalfire il Reims. C’è infatti una differenza di cinque milioni tra domanda e offerta. Il club transalpino chiede infatti dodici milioni per il proprio baluardo difensivo. Qualora la trattativa per il francese non andasse in porto, i rossoneri hanno già in mente un piano B.

Il nuovo nome in via Aldo Rossi sarebbe quello di Tanguy Nianzou Kouassi. Il centrale, già passato da club di spicco come Bayern Monaco e Paris Saint Germain, sta trovando poco spazio al Siviglia. Un’eventuale operazione sarebbe più fattibile in quanto potrebbe essere sufficiente la formula del prestito con diritto di riscatto. Ci sarà tempo per riflettere. Una cosa è certa: Cardinale farà di tutto per regalare a Pioli un nuovo tassello in difesa.