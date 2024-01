Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: mega turnover per Pioli

Sono state da poco annunciate quelle che sono le formazioni ufficiali di Milan e Cagliari per l’ottavo di finale della Coppa Italia.

Dopo aver vinto l’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, ora nell’ambiente rossonero si è tornati a respirare una boccata di ossigeno dopo i deludenti risultati degli ultimi due mesi. Ora però non c’è tempo di pensare al campionato, dato che tra pochi istanti il Milan scenderà in campo per disputare gli ottavi della Coppa Italia.

Milan-Cagliari, le scelte ufficiali di Pioli:

Sul cammino della squadra di Pioli ci sarà il Cagliari di Claudio Ranieri, che proverà a centrare l’impresa nel caso in cui il ‘Diavolo’ dovesse commettere un passo falso. Pochi istanti fa sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte dei due allenatori che sono le seguenti:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traore; Jovic. All. Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Sulemana, Jankto; Mancosu; Petagna, Oristanio. All. Ranieri.