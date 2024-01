Milan, che beffa sul mercato: arriva il sorpasso del club di Serie A

Il Napoli ha puntato un obiettivo di mercato del Milan, di seguito sono riportate tutte le ultime novità sul giocatore interessato

Il Milan è concentrato a trovare quella continuità che è mancata nella prima parte di stagione per poterla concludere nei migliori dei modi. L’obiettivo della squadra di Pioli è quello di arrivare tra le prima quattro in classifica per poter giocare la Champions League il prossimo anno, attualmente è terza con quarantadue punti, ma anche arrivare quanto più lontano possibile in Europa League competizione mai vinta dai rossoneri.

Nel frattempo, la società continua a lavorare sul mercato alla ricerca delle giuste occasioni che si vengono a creare per poter migliorare la squadra per renderla anche più competitiva. Le principali mosse sul mercato sono indirizzate sia per i difensori, in quanto il reparto difensivo è quello più colpito dagli infortuni, ma anche trovare un giocatore in attacco che possa aiutare Giroud.

Le ultime novità sul futuro di Popovic, obiettivo del mercato del Milan

Il Milan, nei giorni scorsi, stava per chiudere il giovane attaccante serbo classe 2006 Matija Popovic. Il giovane giocatore è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Partizan.

Attualmente Popovic si trova a Milano ma la trattativa con il Milan si è bloccata e, come è riportato sul suo sito del giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, su di lui ci sono varie squadre oltre i rossoneri.

Infatti, anche il Napoli segue con attenzione la situazione. Il motivo della spinta e del possibile sorpasso del club azzurro potrebbe essere l’operazione che si potrebbe delineare una sinergia con un’altra società. Attualmente si pensa che possa essere il Frosinone.

Ma non solo, perché ci sono molti club che hanno puntato gli occhi sul giovane attaccante. Un esempio potrebbe essere il Bayern Monaco e il Porto come squadre estere. Inoltre, il giocatore è stato proposto in queste ore anche ad altre squadre italiane come l’Inter e la Juventus.

Il futuro del giovane attaccante che è in grado di ricoprire vari ruoli come ala d’attacco, mezz’ala, trequartista o prima punta e che è stato vicino a vestire la maglia rossonera è ancora totalmente aperto e si può trattare davvero di una sfida tra le squadre italiane ed estere.

Il Milan per l’ attaccante Popovic stava lavorando ad un contratto di 4 anni e mezzo ovvero fino al 30 giugno del 2028. Le commissioni troppo alte degli agenti del giocatore serbo hanno però fatto si che la trattativa si bloccasse.