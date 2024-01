Milan-Dragusin, il retroscena: l’agente è sconvolto

Sfuma l’obiettivo Dragusin per la difesa del Milan, le parole dell’agente rivelato un importante retroscena. Di seguito riportate

Il Milan oltre a concentrarsi sul campo per le prossima partite del calendario di ritorno della Serie A, dei quarti di Coppa Italia che andranno in onda oggi, dove i rossoneri sfideranno l’Atalanta e dell’Europa League, obiettivo di questa stagione, lavora anche sul mercato di gennaio per trovare i giusti giocatori che possano migliorare la squadra del mister Pioli.

In questa seconda parte della stagione, i rossoneri devono trovare quella continuità che invece è mancata nella prima sezione, forse causa troppo infortuni che hanno condizionato alcune partite e decisioni di Stefano Pioli.

Il reparto che più è stato colpito è quello della difesa, per questo motivo il team del Milan stanno monitorando i possibili giocatori disponibili sul mercato. Nella lunga lista di nomi delle varie mosse era presente quello di Radu Dragusin come primo obiettivo per giocare con la maglia rossonera che però è sfumato nelle ultime ore.

Le parole dell’agente di Dragusin

Radu Dragusin, difensore classe 2002 è stato un nome al centro del mercato del Milan come possibile obiettivo per gennaio, ma il giovane calciatore ha scelto il trasferimento al Tottenham. Di seguito sono riportate le parole del procuratore, Florin Manea che ha rilasciato un’intervista al sito rumeno Gsp.ro per parlare dell’imminente trasferimento.

Il procuratore ha dichiarato che dopo una notte di attente riflessioni, il calciatore questa mattina ha accettato la proposta del Tottenham e che ancora non crede di aver rifiutato invece la proposta del Bayern Monaco: “Abbiamo scelto questa mattina alle 8:00. Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco, che ha offerto anche più soldi”

Ha evidenziato nuovamente come siano rimasti tutta la notte a pensare, senza dormire per poter confrontare le proposte e vedere i vantaggi e gli svantaggi. Sul difensore ha poi dichiarato che c’erano altre due squadre, questa volta rimanendo in serie A, interessate a lui ovvero il Napoli, ma anche il Milan, solo che Dragusin sognava di giocare in Premier League fin da bambino.

Inoltre, ha affermato che ad un certo punto il Tottenham era un po’ lontano da quello che voleva il Genoa, ma lui ha detto che se i club si fossero messi d’accordo la scelta sarebbe ricaduta sulla squadra inglese e di conseguenza gli Spurs hanno fatto grandi sforzi. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio da 2,9 milioni di euro.