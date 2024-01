Milan nei guai: la Juventus rovina i piani rossoneri

La Juventus potrebbe rovinare i piani del Milan. La società bianconera irrompe su un obiettivo di mercato del club rossonero

Il Milan risulta una tra le squadra di Serie A più attive sul mercato. La volontà della società rossonera è chiara: mettere nelle mani di mister Stefano Pioli nuovi rinforzi per affrontare nel miglior modo possibile la seconda parte di stagione. Una delle principali priorità in casa Milan è quella legata all’emergenza in difesa. Con le diverse defezioni che hanno colpito la retroguardia, la dirigenza lombarda è stata costretta ad intervenire tempestivamente sul mercato, assicurandosi Matteo Gabbia. Il giovane difensore è stato richiamato dal prestito al Villarreal appunto per far fronte all’emergenza difensiva.

Oltre a Matteo Gabbia, il Milan sarebbe intenzionato a portare all’ombra della Madoninna un altro difensore, garantendo a mister Stefano Pioli un’alternativa tecnico tattica in più. Sempre per dare manforte al reparto arretrato, la società rossonera avrebbe inserito nella propria lista della ‘spesa’ anche un profilo che da tempo è finito sui taccuini di molti direttore sportivi della Serie A. L’obiettivo di mercato del club di Milano sarebbe finito anche nei radar della Juventus.

Duello Milan-Juventus: i rossoneri sono in vantaggio

Si profila un duello di mercato quello tra il Milan e la Juventus, legate da un obiettivo comune. Entrambe le società di Serie A starebbero pensando al nome di Filippo Terracciano per rinforzare il reparto arretrato. Il Milan, però, sembra essere in vantaggio nella trattativa.

Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, ieri pomeriggio è arrivato un risvolto importante in casa Milan che porterebbe Filippo Terracciano a vestire la maglia rossonera. Nonostante le avance della Juventus, il jolly difensivo dell’Hellas Verona è più orientato verso la Madonnina.

Ieri pomeriggio, l’agente del calciatore, Andrea D’Amico, si è presentato a casa Milan per parlare del concreto interesse della società rossonera nei confronti del suo assistito. Il summit tra la dirigenza milanese e il procuratore del difensore è stato positivo, non a caso adesso la società rossonera avrà bisogno solo dell’accordo con l’Hellas Verona per mandare in porto l’operazione.

Si respira ottimismo in casa Milan per l’affare Filippo Terracciano. Per la società rossonera si tratterebbe di un’affare di circa 5 milioni di euro. Il Milan sta provando ad anticipare la concorrenza per assicurarsi una valida alternativa sia per Calabria che per Theo Hernandez. Nonostante la società rossonera sia avanti nella trattativa, la Juventus resta alla porta. Sul terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, ci sarebbero anche Fiorentina e Bologna.