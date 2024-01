Milan, pioggia di milioni per Cardinale: la cessione è una manna

All’orizzonte il Milan vede una cessione particolarmente onerosa. Gerry Cardinale potrebbe ricavare un bel gruzzoletto dall’addio del calciatore che si sta riscattando

Da qui a fine gennaio il Milan è atteso da un calendario tutt’altro che agevole. I rossoneri hanno ritrovato il sorriso esultando per ben due volte nel giro di tre giorni, a cavallo tra il 2023 e il 2024. Dapprima Leao e compagni hanno superato di misura il Sassuolo grazie a Pulisic. Successivamente l’affermazione in Coppa Italia contro il Cagliari ha dato al Diavolo la seconda vittoria di fila.

Da qui alla continuità di rendimento, però, ce n’è di strada da percorrere. Il prossimo passo sarà al “Castellani” di Empoli, dove la truppa di Pioli cercherà di mantenere saldo la terza posizione. Per difendere il posto il tecnico dovrà attraversare altre tappe fondamentali fino a fine mese. Nel giro di 20 giorni i rossoneri affronteranno altre sfide cruciali contro Roma e Bologna tra le mura amiche, intervallate dalla trasferta di Udine.

In mezzo agli impegni di campionato ce ne sarà un altro altrettanto importante, subito dopo la gara in Toscana. Mercoledì sera a “San Siro” arriverà l’Atalanta, nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Diavolo vuole andare avanti per conquistare il trofeo che manca da oltre 20 anni, ma d’innanzi a sé troverà un vecchio amico

Milan, contro l’Atalanta in palio le semifinali: i rossoneri ritrovano una vecchia conoscenza

Giroud e compagni potranno infatti riabbracciare Charles De Ketelaere. Il belga ha lasciato Milanello in estate dopo una stagione fallimentare. Dopo un’ampia riflessione, la società di via Aldo Rossi ha deciso di girarlo in prestito oneroso a tre milioni con diritto di riscatto fissato a 22 al club di Percassi. A Bergamo il numero 17 sembra essere rinato e ora il riscatto non è un’opzione da escludere. Come affermato da “La Gazzetta dello Sport”, qualora il rendimento del classe 2001 si mantenesse costante il Milan potrebbe ricavare una buona cifra.

CDK ha iniziato l’annata in quinta, per poi proseguire con un periodo sottotono. Ma nelle ultime settimane l’ex Club Brugge è tornato ai vecchi splendori e ha lasciato il segno negli ottavi di finale contro il Sassuolo, partita in cui De Ketelaere ha siglato due reti. Il counter del belga segna attualmente sei reti in ventuno apparizioni stagionali. Lo stesso trequartista ha avvisato la sua ex squadra una volta concluso il match con gli emiliani:

“Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento”.

Mercoledì i rossoneri dovranno tenere sott’occhio l’ex dal dente avvelenato, che a Bergamo ha trovato la sua dimensione ideale per ritrovare fiducia in sé stesso e dove, apparentemente, intende rimanere ancora.