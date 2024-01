Milan, via a giugno! Piace al top club di Serie A

L’incredibile retroscena che colpisce casa Milan è un fulmine a ciel sereno. I social sono impazziti dopo questa news con i tifosi che hanno commentato la notizia.

In Serie A partono le prime voci in vista della prossima stagione, rumor, voci e indiscrezioni che girano sui social e sui maggiori siti. A mercato aperto specialmente in questo periodo è un susseguirsi di rumors di calciatori ma soprattutto di allenatori. Dopo l’esonero di Mourinho c’è un altra panchina che si dovrà riempire per quest’estate, salvo la riconferma di Daniele De Rossi. Stesso discorso in casa Napoli dopo in questi mesi si deciderà il futuro di Walter Mazzarri, partendo dalla Supercoppa di questa settimana che si giocherà in Arabia Saudita tra proprio gli azzurri, la Lazio, la Fiorentina e l’Inter di Simone Inzaghi campione in carica della competizione.

La panchina del Napoli è sicuramente una delle più calde come i nomi dei possibili sostituti. In pole c’è Antonio Conte sogno di tutti, anche naturalmente della Roma e forse anche del Milan, Pioli dovrà combattere per guadagnare la riconferma che sembrava seriamente a rischio qualche settimana fa dove tutto girava male. In questo inizio 2024 però le cose sembrano cambiate e il tecnico emiliano potrebbe rimanere a sorpresa ancora sulla panchina rossonera, nonostante la voglia di molti tifosi di cambiare guida tecnica.

La folle idea del Napoli per la panchina

Oggi durante una delle varie trasmissioni a tema Napoli in programma a Kiss Kiss Napoli si è parlato concretamente per la panchina degli azzurri in vista della prossima stagione, visto che il rinnovo di Walter Mazzarri salvo ribaltoni clamorosi sembra molto lontano e dunque si è provato a fare chiarezza sui successori per il prossimo anno che sarà sicuramente fondamentale. L’ipotesi sembra clamorosa con Aurelio De Laurentiis che sembrerebbe aver pensato anche a Stefano Pioli in caso di uscita dal Milan.

Stefano Pioli è però solo uno dei vari nomi usciti dalla chiacchierata fatta alla radio. Aurelio De Laurentiis come correttamente riportato sta sondando varie strade per arrivare preparato alla scelta che sarà fondamentale. Il sogno rimane Antonio Conte che però chiede un grosso sforzo economico sul fronte mercato con grossi investimenti per rafforzare una rosa che quest’anno sta dimostrando tante limitazioni che Spalletti era riuscito ad arginare col bel gioco e la mente serena che tutti i calciatori hanno avuto sulle note dello Scudetto.