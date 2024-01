Problema rigori, Pioli non ci sta: il siparietto in diretta

Il Milan frena al cospetto del Bologna di Thiago Motta. Mister Pioli amareggiato ai microfoni di Dazn nel post gara.

Dopo quattro vittorie consecutive, il Milan inciampa in casa contro il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù frenano la corsa dei rossoneri, inchiodando la sfida a San Siro sul risultato finale di 2-2. È pareggio amarissimo per la squadra lombarda, considerando anche i due rigori sbagliati da Giroud e Theo Hernandez.

Ad inguaiare i rossoneri è stato un esordio a dir poco disastroso di Terracciano su Kristansen, costato un penalty al Milan nell’extra time del match. Non è bastato un superlativo Loftus-Cheek ai rossoneri per portare a casa il successo. A vanificare la doppietta del centrocampista inglese, è stato l’ingenuo fallo da rigore di Terracciano. Bravata che ha permesso al Bologna di riuscire a strappare un pari nel finale grazie al rigore trasformato da Orsolini.

Pioli analizza la prestazione del Milan

Nonostante il pari, che è valso comunque il settimo risultato di fila, il Milan resta saldo in terza posizione, in piena zona Champions League. Il risultato ottenuto questa sera dai rossoneri, però, lascia del rammarico così come dichiarato dallo stesso mister Stefano Pioli nel post gara ai microfoni di Dazn.

Pioli ha analizzato la gara partendo dai rigori sbagliati e dalle diverse occasioni sciupate: “Malgrado tutte queste sfortune, la partita l’avevamo rimessa in piedi. Avevamo sofferto contro un gran Bologna e il primo tempo l’avevamo giocato bene. Il rimpianto c’è, visti gli episodi. Purtroppo non siamo stati così attenti da portare a casa questa partita. Questo è il calcio, se ci ha dato qualche volta è perché abbiamo messo maggiore attenzione nei minuti finali, questa volta abbiamo pagato”.

In seguito, mister Pioli tocca il tema Leao: “Discontinuo nella fase di non possesso? Dipende molto dal nostro atteggiamento difensivo. Quando andiamo in parità numeri anche gli attaccanti seguono l’azione, tante volte sono io a dirgli di seguire gli altri. Ci dà così tanto in fase offensiva che non possiamo chiedergli sempre tutto”.

Pioli continua: “Sono felice se diamo il massimo e miglioriamo tanto rispetto al campionato scorso, ma soprattutto se andiamo avanti in Europa League”.

Pioli poi torna sui due rigori sbagliati: “Mai capitati nella mia carriera. È così, succede ogni 10 anni. Purtroppo è capitato a noi. Sicuramente hanno pesato, ma noi il grande secondo tempo l’avevamo fatto. Mi dispiace per come abbiamo subito il rigore, potevamo fare meglio ed evitare di subirlo. A Udine abbiamo messo maggiore concentrazione, in questa situazione potevamo fare meglio”.

Poi mister Pioli commenta la prestazione di Loftus-Cheek: “Ha grandissime qualità, ho allenato anche Milinkovic e non ci sono tanti giocatori simili. Finalmente sta bene fisicamente, con la pubalgia aveva fatto fatica. Sono molto contento per lui”.