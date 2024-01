Pulisic batte un altro record, il traguardo è da sogno

Giornata speciale per Christian Pulisic. Dopo la conquista del premio come miglior giocatore di dicembre, l’attaccante ha battuto un altro record da sogno.

Tra i colpi più azzeccati della campagna acquisti del Milan nella scorsa estate spicca Christian Pulisic. Lo statunitense di origini croate si è subito calato nella nuova realtà ed è entrato stabilmente negli schemi di mister Pioli. L’attaccante si è trasferito a Milano per riscattare il deludente biennio trascorso al Chelsea.

Acquistato per la cifra di 20 milioni di euro, il classe 1998 si è subito preso la fascia destra a suon di ottime performance. L’ala ha messo a referto sette reti e sei passaggi decisivi in 26 apparizioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Recentemente l’americano è stato premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese di dicembre.

Il talento dell’esterno è apprezzato in tutto tutto il mondo, non soltanto nel nostro Paese. A tale riconoscimento, infatti, ne è seguito un altro di cui Pulisic può essere più che orgoglioso.

Milan, riconoscimento per Pulisic: l’annuncio sui social

Nella giornata odierna l’ex Blues è stato sorpreso al campo d’allenamento di Milanello con l’annuncio del raggiungimento del premio come miglior giocatore degli Stati Uniti nel 2023. Per la quarta volta l’attaccante si aggiudica l'”US Soccer Male Player of the Year“, raggiungendo in vetta l’eroe Landon Donovan.

La sorpresa ha lasciato a bocca aperta Pulisic, che con alcune dichiarazioni ha ricordato l’anno passato descritto con la parola “Cambiamento” dal calciatore attraverso alcuni momenti piacevoli a tinte rossonere. L’americano ha ricordato gli istanti migliori trascorsi al Milan, a partire dalla firma sul contratto messa alla presenza di amici e familiari.

L’ala ha inoltre evidenziato come la vittoria di Newcastle sia stata la più speciale ed emozionante dall’inizio dell’avventura a Milano. A livello personale, Pulisic ha scelto il gol al Frosinone come il migliore fatto finora, mentre come miglior assist quello servito a Giroud nel pareggio del “Maradona” contro il Napoli. Per concludere l’ex Borussia Dortmund si è dato come obiettivo il raggiungimento di trofei e di continuare a perseguire i propri sogni con determinazione, per riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.