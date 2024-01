Rientro Okafor, sprint dello svizzero: ora c’è la data

Noah Okafor viaggia spedito verso il rientro in campo. Lo svizzero è vicino al recupero a pieno regime e potrebbe tornare a disposizione di Pioli in tempi brevi.

Il Milan è atteso dalla trasferta di Empoli. Al “Castellani” i rossoneri vanno a caccia del terzo successo consecutivo, il secondo in campionato. In Toscana gli uomini di Pioli cercano i tre punti in trasferta che mancano dal 7 ottobre scorso, data dell’affermazione di misura al “Luigi Ferraris” contro il Genoa di Gilardino.

Il Diavolo affronta gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, in crisi di risultati da quasi due mesi. L’ultima vittoria risale a metà novembre, quando la magia di Kovalenko al “Maradona” regalò l’ultima vittoria in Serie A. Se l’Empoli arriva alla sfida dell’ora di pranzo di domenica con un rendimento tutt’altro che invidiabile, sfortunatamente la banda di Pioli si affaccia sulla gara, come spesso accaduto finora, a corto di giocatori.

È ancora lontano il rientro del terzetto difensivo Kalulu, Tomori e Thiaw, motivo per cui la società ha deciso di richiamare Gabbia. Al lungodegente Pobega si aggiunge il mistero Krunic, out per un problema alla schiena. Buone notizie, invece, per Pellegrino e Musah, che potrebbero presto tornare arruolabili, così come Noah Okafor.

Milan, Okafor verso il rientro: fissata la data

Lo svizzero è out dal 17 dicembre. Allora l’ex Salisburgo entrò a gara in corso contro il Monza. Giusto il tempo per sigillare il risultato sul 3-0 e, poco dopo, patire l’ennesimo infortunio. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, il classe 2000 continua a svolgere lavoro personalizzato ma il rientro in gruppo è previsto a breve. L’obiettivo è rientrare tra i convocati tra una settimana, nel big match della 20esima giornata contro la Roma (in programma per domenica 14 alle 20.45).

Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell’attaccante si sono rivelate spesso altalenanti. Tuttavia Okafor si è ripetutamente dimostrato utile alla causa. Sono già tre le reti siglate in 15 presenze stagionali, di cui solamente l’11% disputate dal primo minuto. Dal rientro dello svizzero il Milan può trarre solo bene, specialmente per far rifiatare i titolari.