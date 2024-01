Tutto su Buongiorno, il Milan ha la carta vincente

Il Milan ha deciso. La società rossonera punta tutto su Alessandro Buongiorno per rinforzare la propria difesa

Continua la caccia serrata al prossimo nuovo difensore da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli. Dopo Matteo Gabbia, rientrato anticipatamente dal prestito con il Villarreal, il Milan sta proseguendo la ricerca per un centrale che possa accrescere il potenziale della retroguardia rossonera, ma soprattutto per mettere fine all’emergenza di difensiva. Sono molti i nomi finiti nella lista della ‘spesa’ del club di Milano, tra questi ci sarebbe anche un volto ben noto della Serie A: Alessandro Buongiorno.

Il Milan, infatti, avrebbe deciso di puntare tutto su Buongiorno, cercando di strappare il sì del Torino di Urbano Cairo. In occasione della prima parte di stagione, il giovane difensore granata si è messo in mostra con prestazioni autorevoli. Le stesse che gli hanno permesso di entrare prepotentemente nel giro della Nazionale di Spalletti. A suon di prove di spessore, il promettente centrale italiano ha attirato a sé diversi occhi, tra questi quelli del Milan. Il club rossonero non sarebbe l’unico ad aver manifestato un certo interesse per il giocatore. Sul calciatore ci sarebbero anche Juventus, Napoli, Inter e Chelsea.

Il Torino spara alto per Buongiorno, ma il Milan ci prova lo stesso

Nonostante la nutrita concorrenza, il Milan ha comunque intenzione di provare ad assicurarsi il difensore italiano in questa sessione invernale di calciomercato. Alessandro Buongiorno piace molto molto agli operati di mercato del club rossonero, soprattutto a Furlani.

Alessandro Buongiorno è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per il Milan, pronto ad intavolare una trattativa con il Torino. La società rossonera vuole il difensore classe 1999 per rinforzare il proprio reparto arretrato. Alessandro Buongiorno, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 18 presenze, 3 gol e 1 assist con la maglia granata. Numeri che confermano la sua importanza all’interno dei meccanismi tecnico tattici della squadra guidata da Ivan Juric.

Il Torino sembra essere tutt’altro che convito di cedere il giovane difensore già a gennaio, anche per i granata sono in piena lotta per un posto in Europa. Tuttavia, il Milan è disposto a fare un tentativo per cercare un punto d’incontro con la società piemontese.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la trattativa appare complicata. Il Torino del presidente Urbano Cairo chiede 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore. Furlani proverà a convincere i granata mettendo sul piatto un’allettante offerta.

Il Milan sarebbe disposto ad offrire al Torino di Urbano Cairo una cifra che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro, più il cartellino a titolo definitivo di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito secco al Monza. La società rossonera sembra essere determinata nel chiudere l’operazione. Il Milan vuole Alessandro Buongiorno, e farà di tutto per portarlo in maglia rossonera.