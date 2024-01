Vuole il Milan a tutti i costi: per il bomber c’è solo un ostacolo

L’attaccante vuole vestire i colori del Milan. Il calciatore starebbe spingendo per approdare all’ombra della Madonnina.

Mettere fine all’emergenza in difesa è la maggiore priorità da rispettare in casa Milan, ma non sarebbe l’unica. La società rossonera si starebbe muovendo in questa finestra di mercato per rinforzare anche il reparto offensivo, o meglio, la zona gol.

Le alte sfere del club di Serie A sembrano decise nel garantire a mister Stefano Pioli un nuovo attaccante, che garantisca una certa fase realizzativa. Fattore che più volte non si è visto nel corso della prima parte di stagione, mettendo in serie difficoltà la squadra rossonera nel fare risultato.

Oltre ad avere l’attenzione rivolta verso a quello che potrebbe essere il nuovo innesto per la difesa, il Milan sarebbe alla ricerca anche di un attaccante con uno spiccato fiuto del gol. I profili schedati dalla società rossonera sono molteplici, nel mirino sarebbe finito anche un centravanti della Premier League.

Nonostante la rinascita di Luka Jovic, il club di Milano sembrerebbe propenso ad arricchire il proprio organico con l’innesto di un nuovo attaccante. Per dare manforte ulteriore al proprio reparto avanzato, la società rossonera starebbe pensando ad un centravanti colombiano dell’Aston Villa.

Il Milan guarda in Premier League

La società rossonera starebbe guardando in Premier League per cercare di innalzare la qualità e la fase realizzativa del proprio reparto d’attacco. L’attenzione del Milan sarebbe rivolta ad un attaccante colombiano dell’Aston Villa: Jhon Durán.

Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, Jhon Durán suscita la fantasia del Milan. Lo stesso calciatore colombiano avrebbe lanciato un segnale forte e inciso all’indirizzo della società lombarda, manifestando il suo desiderio di vestire la maglia rossonera. In questa prima parte di stagione, il calciatore colombiano classe 2003 ha collezionato 21 presenze, 4 gol e 1 assist con la divisa dell’Aston Villa.

Nonostante la volontà del calciatore, gli operatori di mercato del Milan devono fare i conti con il volere dell’Aston Villa. Il club rossonero vorrebbe ingaggiare il centravanti colombiano con la formula del prestito con diritto di riscatto, operazione che la società inglese avrebbe fatto capire di non gradire affatto.

Inoltre, Jhon Durán, da extracomunitario, andrebbe di fatto ad occupare l’ultimo slot a disposizione del Milan in questa stagione. In questo senso, la società rossonera starebbe attendendo la scelta definitiva di Matija Popovic, calciatore classe 2005 di nazionalità serba che ancora non ha firmato con il club di Serie A.

Essendo serbo, Matija Popovic andrebbe ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario, e quindi il Milan sarebbe costretto a dire addio ai possibili nuovi innesti non comunitari, a meno che questi non arrivino dai campionati italiani. Insomma, il club rossonero è ad un bivio. Resta da vedere quale sarà la decisione finale della società di Milano, che potrebbe influire e non poco sulle sorti del proprio mercato invernale.