Attacco Milan, alternativa a Zirkzee: vale più di 30 milioni

Il Milan volge uno sguardo verso il mercato estivo. I rossoneri dovranno acquistare un’attaccante urgentemente, visto che già in questa stagione l’attacco sta faticando notevolmente. Oltre a Zirkzee, piace un’attaccante il cui valore va oltre i 30 milioni.

L’attacco del Milan sta faticando dannatamente in questa stagione. Ormai Giroud non ha lo stesso rendimento delle passate stagioni, e Jovic ed Okafor non sono all’altezza di reggere il peso dell’attacco rossonero. Per questo motivo in estate si dovrà acquistare per forza di cose un nuovo attaccante.

Sul taccuino dei dirigenti rossoneri c’è ovviamente il nome di Joshua Zirkzee, ma l’attaccante olandese ha diverse pretendenti. Il Milan ha iniziato a cercare qualche altra alternativa all’olandese, ed il nome nuovo vale oltre i 30 milioni.

Il Milan trova l’alternativa a Zirkzee: vale oltre 30 milioni

Fin dalla scorsa estate, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante su cui affidare il peso del reparto offensivo. Nel corso della scorsa sessione di mercato, i rossoneri hanno provato a sondare vari profili, ma alla fine non si è trovato l’accordo per regalare a Pioli il nuovo attaccante. Finora il Milan ha sofferto molto l’assenza di un’attaccante nuovo che potesse essere decisivo e trascinare la squadra verso i successi.

L’esperto Giroud ci mette sempre l’anima, ma ormai l’età non è più dalla sua parte ed inizia ad avere anche diversi problemi fisici. Jovic dopo un avvio disastroso ha trascinato il Milan, ma non è pronto per un ruolo da titolare, così come Okafor. Il Milan come ben sappiamo ha messo nel mirino Zirkzee, ma in queste ore è spuntata anche l’alternativa all’olandese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe puntato gli occhi sul gioiellino del Lipsia, Benjamin Sesko. L’attaccante sloveno vanta delle enormi qualità tecniche e fisiche, con cui si è mostrato all’Europa nella passata stagione al Salisburgo.

In estate il Lipsia lo ha prelevato proprio dagli austriaci, ma sta trovando finora poco spazio. Per questo motivo il Milan starebbe valutando attentamente l’attaccante sloveno classe 2003. Sicuramente sarebbe un giocatore già pronto per guidare l’attacco del Milan, nonostante la sua giovane età. Inoltre qualche tempo fa, lo stesso Sesko ha elogiato Ibrahimovic per il suo stile di gioco. Chissà se proprio lo svedese non possa scendere in prima persona per convincere lo sloveno a sposare il progetto del Milan. Sicuramente saranno effettuati dei sondaggi ed eventualmente dei dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione, che dovrebbe aggirarsi oltre i 30 milioni di euro. Staremo a vedere se Sesko diventerà un nuovo attaccante del Milan la prossima estate, o se i rossoneri vireranno su altri profili magari anche più low cost.