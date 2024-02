Grave perdita per Pioli: il titolare salta Milan Napoli

Tegola per il Milan. A Frosinone Pioli perde una pedina fondamentale, che sarà assente nella sfida di domenica prossima contro il Napoli.

Non ci sono buone notizie per il Milan. I rossoneri stanno disputando il match in trasferta contro il Frosinone, valevole per la 23esima giornata di Serie A. Allo “Stirpe” regna l’equilibrio. I rossoneri si sono portati avanti dopo 17 minuti grazie al colpo di testa di Olivier Giroud, servito da Rafa Leao. Il vantaggio ospite dura ben poco, perchè dopo pochi istanti il portoghese colpisce di mano un cross ciociaro all’interno dell’area di rigore. Il direttore di gara Pairetto concede il rigore ai padroni di casa.

Dagli undici metri va Matias Soulè. Il suo sinistro viene intuito da Maignan, ma il francese deve arrendersi. Tutto da rifare per gli uomini di Pioli. Il match si conferma interessante, con le due squadre che più volte vanno vicine al nuovo sorpasso. Ma il risultato rimane fermo sull’1-1 fino all’ora del tè. La seconda frazione si apre con un episodio determinante, sfortunatamente per il Diavolo. Al minuto 48 arriva un brutto colpo per Leao e compagni.

Tegola per il Milan: il calciatore salta il Napoli

Demba Seck, attaccante del Frosinone da poco arrivato dal Torino,si libera degli avversari e scatta verso la porta. Reijnders capisce il pericolo e con la punta del piede sinistro stende l’avversario con un fallo da dietro. Per l’arbitro Pairetto non ci sono dubbi: è giallo per il mediano olandese. La sanzione è una doccia fredda per la banda di Pioli. Un’ammonizione che costa tanto ai rossoneri. Il centrocampista era nella lista dei diffidati e sarà costretto a saltare il big match di domenica prossima contro il Napoli.

Un’assenza che si farà sentire in casa Milan. Reijnders è uno dei pilastri della formazione meneghina. L’ex AZ Alkmaar ha disputato il 94% dei match disputati dal Diavolo in Serie A, pari a 22 apparizioni totali. Oltre ad una regia praticamente impeccabile, la presenza dell’olandese in zona gol si è fatta sentire a più riprese. Tijjani Reijnders ha già messo a referto due reti e tre passaggi decisivi al suo primo anno in Italia.

Pioli dovrà studiare un piano B per far fronte all’indisponibilità del numero 14. Fortunatamente l’allenatore può beneficiare del rientro a pieno regime di Ismael Bennacer. Dopo una deludente Coppa d’Africa e qualche fastidio muscolare patito nel corso della breve avventura con la sua Algeria in Costa d’Avorio, il numero 4 può essere la soluzione all’assenza di Reijnders. Il classe ’98 rientrerà il 18 febbraio contro il Monza.