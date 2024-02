Infortuni Milan, Pioli il problema? Pirlo spiazza tutti

Pirlo non ha dubbi sugli infortuni e l’ha detto in conferenza: c’entra anche il Milan di Stefano Pioli e la stagione che i rossoneri stanno vivendo.

Il Milan ha ritrovato la continuità nei risultati e dopo le ultime due vittorie in campionato è arrivata una vittoria importantissima ieri sera nella gara d’andata contro il Rennes valida per il passaggio dei playoff di Europa League. Una gara giocata con determinazione che ha visto i rossoneri vincere a San Siro con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Loftus Cheek e la rete di Leao. Una vittoria importante che da sicuramente ancora più entusiasmo alla squadra di Stefano Pioli. Adesso l’incontro di ritorno sarà in Francia e sarà il 22 febbraio in casa del Rennes.

Un entusiasmo che purtroppo durante la prima parte della stagione era venuto meno, poco continuità, risultati altalenanti dovuti sicuramente anche ai tantissimi infortuni che hanno colpito la rosa rossonera. Adesso piano piano Pioli sta recuperando tutti i giocatori che sono stati fuori per troppo tempo. Alcune assenze inevitabilmente hanno portato il Milan ad andare in difficoltà in determinate gare della stagione, anche da un punto di vista mentale. Adesso invece dall’inizio di questo 2024 i rossoneri sembrano aver ritrovato il giusto equilibrio e infatti ora sono al terzo posto in campionato a meno un punto dal secondo posto.

Pirlo e il paragone con il Milan sugli infortuni: le parole

A proposito dell’importanza degli infortuni lo stesso Andrea Pirlo ha parlato in conferenza sulla sua Sampdoria, che non sta vivendo un periodo facile. Dopo il ko di Pisa, i blucerchiati scenderanno in campo domani pomeriggio contro il Brescia per lottare e cercare punti importanti per allontanarsi quanto più possibile dalle zone basse della classifica.

In vista del match del “Ferraris”, l’ex Juve ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco e ha tirato in ballo anche il Milan, squadra per la quale ha giocato anche lui.

Sugli infortuni: il paragone con il Milan:

“Sapessimo il problema lo avremmo già sistemato. Il calcio vive di questi episodi. Anche il Milan ha avuto un sacco di infortuni e la colpa si è data ad uno o ad un altro ma son cose che succedono. A noi sono accaduti anche infortuni a giocatori giovani che non conoscono ancora il loro corpo e non sanno quando fermarsi e non sanno magari gestire il dolore”.