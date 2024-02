Kjaer scontento dopo Rennes Milan: messaggio ai compagni

Dopo il triplice fischio della sfida tra Rennes e Milan, Simon Kjaer ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lanciato un messaggio alla squadra.

Qualificazione raggiunta per il Milan che di certo però non può dirsi del tutto soddisfatto. I Rossoneri, forti della vittoria per 3-0 all’andata, cadono in casa del Rennes per 3-2 ma riescono in ogni caso a centrare gli ottavi di finale di Europa League. Match molto intenso in Bretagna con i francesi che vanno tre volte avanti (due volte su rigore), venendo raggiunti solo in due occasioni dagli ospiti con Jovic e Leao. Intanto nel post partita Simon Kjaer ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Rennes-Milan, Kjaer: “Non sono contento per i tre gol”

Al termine della gara, il difensore danese è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la gara dove il Milan non ha di certo entusiasmato, ma è comunque riuscito a staccare il pass degli ottavi:

Eravamo consapevoli che avrebbero fatto questo tipo di partita, hanno sfruttato molto l’atmosfera dello stadio. Anche se nel primo tempo anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per andare in gol. Dopo i primi quindici minuti, siamo riduciti a gestire bene la gara. Poi l’arbitro ha deciso di fare il protagonista.

Non sono contento per i tre gol, ma la cosa importante è che abbiamo portato a casa la qualificazione. Dobbiamo essere più incisivi sotto porta in vista delle prossime gare. Dove piazzo il Milan tra le squadre candidate per la vittoria dell’Europa League? Possiamo giocarcela con chiunque, vincere è il nostro unico obiettivo. Abbiamo una squadra forte, non abbiamo paura di nessuno.

Queste le dichiarazioni di Kjaer nel post partita. L’obiettivo era quello di passare ed è stato raggiunto, ma ovviamente la prestazione non può far piacere.