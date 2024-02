Loftus Cheek fa sognare il Milan: l’ultimo a riuscirci fu Kakà

Ruben Loftus-Cheek illumina San Siro con una prestazione sontuosa contro il Rennes. Il dato sul centrocampista inglese è sorprendente.

Il Milan di mister Stefano Pioli non vuole più fermarsi. La prima parte di stagione, dove molti aspetti negativi hanno avuto la meglio, sembra essere ormai un brutto ricordo per la squadra rossonera. L’ennesima conferma è arrivata in occasione del match playoff di andata di Europa League contro il Rennes. La compagine lombarda si è imposta sui francesi di Julien Stephan mettendo in mostra una prestazione perentoria, culminata da un sontuoso 3-0. Il Milan ha fatto proprio il primo round dei playoff di Europa League grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

Con la vittoria ai danni del Rennes, il Milan conferma il suo ottimo momento, sia sul piano della forma che in termini di risultati. Per la squadra di mister Stefano Pioli si tratta di un successo di straordinario significato, che dà maggiore continuità al grande periodo rossonero. Sulla vittoria conquista contro il Rennes, c’è senza ombra di dubbio l’impronta di un calciatore rossonero in particolare. Ruben Loftus-Cheek ha dato spettacolo sul manto erboso di San Siro, rendendosi autore di una prestazione di quantità e qualità. Il centrocampista inglese ha fatto faville alla scala del calcio, siglando una super doppietta di testa, che sa dal sapore di storia.

Loftus-Cheek sontuoso contro il Rennes: il dato parla chiaro

Il Milan di mister Stefano Pioli si vede già con un piede agli ottavi, questo grazie all’ottima prestazione corale, ma sopratutto alla super doppietta di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha trascinato i rossoneri verso un successo fondamentale, che permetterà ai lombardi di approcciarsi alla sfida di ritorno contro il Rennes con maggiore autorevolezza (giovedì 22 febbraio).

La doppietta messa a referto da Ruben Loftus-Cheek nel match di Europa League contro il Rennes ha un sapore particolare, di storia. Secondo quanto raccolto da ‘Opta’, il centrocampista inglese ex Chelsea ha rievocato i ricordi di una indimenticabile leggenda rossonera.

L’ultimo centrocampista del Milan che ha realizzato 2 o più gol nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea era stato Ricardo Kaká, leggenda rossonera, in occasione della semifinale di Champions League del 24 aprile 2007 contro il Manchester United.

La prestazione contro il Rennes di Loftus-Cheek rispecchia a pieno l’attuale status del Milan di mister Stefano Pioli. Un altro dato lo attesta maggiormente e riguarda il fattore gol. Per la prima volta dal 2014, il club rossonero ha segnato un gol in ciascuna delle prime nove gare dell’anno solare in tutte le competizioni. I numeri parlano chiaro, il Milan di Pioli sta vivendo un periodo di netta ripresa, scacciando una volta per tutte i brutti pensieri legati alla prima parte di stagione. Il cammino in Europa League dei rossoneri è iniziato nel migliore dei modi.