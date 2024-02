“Me lo aspetto”, Pioli non ha dubbi prima di Milan-Napoli

Tra pochi minuti si affronteranno sul prato di San Siro Milan e Napoli: queste le parole di Pioli.

Questa sera allo stadio San Siro di Milano si affronteranno Milan e Napoli: la terza della classe affronterà la nona, in una sfida che si prospetta ricca di emozioni grazie anche alle motivazioni che faranno da sfondo alle due formazioni. Maignan VS Gollini, Leao VS Kvaratskhelia, Giroud VS Simeone: una partita che si giocherà sicuramente sui duelli fra singoli, soprattutto quello tra il portoghese e il georgiano.

Tra le fila rossonere, torna in campo dal primo minuto Bennacer, che nell’andata del quarto di finale di Champions League della passata stagione aveva messo a segno una rete. A fianco a lui c’è Adli: il centrocampista francese sta trovando molto più spazio in questa stagione rispetto alla scorsa, merito anche della fiducia data dal tecnico rossonero e la crescita continua nelle prestazioni. In panchina, per il Milan, ci sarà anche Thiaw, il primo dei tre difensori rientrati dopo il lungo infortunio.

Milan-Napoli, le parole di Pioli nel pre-partita

Per l’importante match contro il Napoli, il Milan questa sera scenderà in campo con una divisa inedita: durante la settimana, infatti, il club rossonero ha presentato il quarto kit di questa stagione, realizzato da Puma e dal brand di streetwear losangelino Pleasures. Caratteristiche principali i dettagli gotici della città milanese e un design tecnologico all’avanguardia.

Nel frattempo, ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Napoli è intervenuto Stefano Pioli, tecnico rossonero. Queste le sue parole rispetto le scelte fatte sulla formazione, in particolare sul centrocampo:

Bennacer e Adli mi aspetto che giochino insieme alla squadra, non sono solo loro due in mezzo al campo ma c’è anche Loftus-Cheek: sta sera devono confrontarsi con un centrocampo di qualità, sostanza e tecnica, con giocatori come Lobotka e Zielinski, sarà un bel duello da vedere lì in mezzo.

Sul ruolo di Loftus-Cheek, che crea il tridente con Pulisic e Leao:

Ruben sarà molto importante: sta capendo la nuova posizione, dovrà capire da chi verrà preso come avversario all’interno della partita. È un giocatore di qualità e intelligente, si farà trovare pronto in entrambe le fasi, soprattutto in quella offensiva.

Sulle aspettative della partita: