Mercato Milan, il big lascia la Serie A: addio in primavera

Il mercato del Milan potrebbe riservare una sorpresa improvvisa: il big rossonero infatti potrebbe dire addio già in primavera.

Una settimana altalenante questa per il Milan, prima la vittoria schiacciante nei playoff d’andata di Europa League per 3-0 poi la deludente sconfitta arrivata in campionato domenica sera contro il Monza all’U-Power Stadium. Si interrompe quindi la sfilza di risultati positivi riusciti a portare a casa dai rossoneri e i mancati tre punti contro i brianzoli hanno impedito alla squadra di Pioli di sorpassare la Juventus in classifica, approfittando del quarto passo falso di fila fatto dai bianconeri.

La gara contro il Monza sembrava essere segnata dall’inizio infatti prima della fine del primo tempo di gioco i rossoneri erano sotto già di due reti. A sbloccare la partita è stato un cambio fatto dal mister nel corso del secondo tempo Olivier Giroud per Ismael Bennacer. Al francese sono bastati dieci minuti per di cronometro per sbloccare lo svantaggio e segnare il gol del 2-1. Ma la presenza del giocatore non è bastata per portare a casa la vittoria.

Olivier Giroud potrebbe dire addio: nel mirino l’esperienza negli Stati Uniti

Olivier Giroud è senza dubbio uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli, infatti il tecnico difficilmente si priva di lui all’interno delle proprie scelte tecniche. Il futuro dell’attaccante però non ha certezze, a settembre compirà 38 anni, è ancora non si sa quando e se in breve tempo il giocatore deciderà di appendere gli scarpini al chiodo, per il momento il suo stato fisico è di gran lunga al di sotto della sua età.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per il Milan al momento il fattore età non incide sulla decisione di estendere di un ulteriore anno il contratto del francese per fargli concludere la carriera in rossonero.

Ma la scelta definitiva spetta sicuramente a Giroud che a quanto pare in questo momento è spinto anche dai pareri familiari, di terminare il proprio percorso con un’esperienza MLS, negli Stati Uniti, un campionato emergente ma sicuramente in cui si è sottoposti a meno stress fisico e psichico. La decisione dovrebbe arrivare nelleprossime settimane ed è molto probabile che in Primavera si saprà se il francese rimarrà il numero 9 del Milan anche nella prossima stagione o sarà pronto a scrivere la parola fine a questa storia rossonera ricca di successi. Sono 12 i gol e 8 gli assist e manca una sola rete per raggiungerà le 13 reti totalizzate la stagione scorsa.