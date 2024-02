Milan, pronta la rivoluzione in attacco: si lavora su due nomi

Il Milan è pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione in attacco. Sono due i nomi messi nel mirino della società rossonera.

Mentre la squadra allenata da Stefano Pioli continua a tenere nel mirino i due obiettivi stagionali, piazzamento in Champions e vittoria finale in Europa League, le alte sfere del club rossonero restano con gli occhi rivolti al futuro. Oltre alla questione stadio, che mantiene i tifosi rossoneri con il fiato sospeso, la proprietà starebbe programmando da svariato tempo quella che sarà la prossima stagione.

Sono diverse le questioni di cui si starebbe discutendo all’interno delle mura di casa Milan. Tra queste, anche l’argomento più scottante, il futuro di mister Stefano Pioli. Ma oltre al tema legato alla permanenza o meno del tecnico di Parma per la prossima stagione, i maggiori esponenti del club rossonero starebbero pensando anche alla campagna acquisti da fare in estate. La società lombarda potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione a margine della prossima sessione di calciomercato, aprendo un nuovo ciclo.

Il Milan pensa ad una rivoluzione in attacco

Il Milan starebbe riflettendo molto per quanto riguarda il prossimo spartito da seguire nella prossima finestra di calciomercato. La società rossonera potrebbe mandare in atto una vera e propria rivoluzione, in particolar modo in attacco. Molto dipenderà anche dal futuro di mister Stefano Pioli, che per mantenersi saldo sulla panchina rossonera avrà bisogno di chiudere la stagione in zona Champions e con l’Europa League in bacheca.

La società lombarda starebbe pensando principalmente ad una serie di cambi in attacco. Infatti, dovrebbe essere proprio il reparto offensivo ad andare incontro ad una radicale rivoluzione in occasione della prossima sessione estiva di calciomercato. Con il futuro di Oliver Giroud ancora in bilico, il club rossonero si starebbe guardando intorno da tempo per cercare il degno successore.

C’è un grande velo di incertezza su Oliver Giroud. Nonostante l’età calcisticamente avanzata, il centravanti francese continua a dimostrare grande affidabilità, sia in prestazioni che in gol. Tuttavia, la sua permanenza in rossonero non appare così scontata, anzi.

Olivier Giroud è ancora in scadenza di contratto e le sirene dalla MLS si fanno sempre più costanti. Per tutelarsi, il Milan già da un po’ si sarebbe messo alla ricerca del sostituto ideale. Non da certezze Luka Jovic: la società rossonera e propensa a rinnovargli il contratto, ma non vede in lui il degno successore del centravanti francese. Per questo motivo, la dirigenza starebbe valutando diversi profili per rivoluzionare l’attacco.

Gli occhi del Milan si sarebbero posati principalmente su Joshua Zirkzee, giovane attaccante che sta impressionando al Bologna, e Benjamin Sesko del Lipsia, possente centravanti sloveno classe 2003. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome in pole in casa rossonera sarebbe quello del promettente Joshua Zirkzee. L’attaccante classe 2001, cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, piace molto alla dirigenza del Milan. Per lasciarlo partire, il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro. Investimento che il club rossonero sembra intenzionato a fare per l’estate.