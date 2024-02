Milan troppo irruento, il dato non lascia scampo: è la seconda peggiore in Europa

I rossoneri perdono l’occasione di scavalcare la Juventus cadendo rovinosamente a Monza. E raggiungono un altro record… in negativo.

Il Milan balla sulla classifica di Serie A, alternando ottime prestazioni a cadute rovinose, come quella rimediata all’U-Power Stadium contro il Monza. Un pessimo Thiaw regala un rigore agli avversari a causa di un’ingenuità commessa dal difensore. Ma non solo: i rossoneri perdono Jovic, che si fa espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Jovic diventa preda delle provocazioni di Armando Izzo e viene espulso dopo l’intervento del Var, che richiama l’arbitro al monitor e decide le sorti del giocatore rossonero. Il direttore di gioco, infatti, dopo l’on-field-review, cambia la sua decisione e sostituisce il cartellino giallo dato in precedenza con il rosso.

Ma il rosso ricevuto da Jovic si aggiunge ad una lista di espulsioni che per i giocatori del Milan è tutt’altro che esigua.

Milan, quanti rossi! Il dato record sulle espulsioni

Il Milan in campionato ha collezionato diversi record. Questa volta, però, a far parlare è un record negativo, che riguarda il numero delle espulsioni ricevute dai giocatori rossoneri.

Quella di Jovic si aggiunge ad una lista lunga di espulsioni. Il Milan, infatti è la seconda squadra che ha collezionato più espulsioni in Europa. Secondi soltanto al Getafe, in Spagna, che può “vantare” ben 8 cartellini rossi, il Milan dal canto suo ne ha collezionati 6. Un record che lascia l’amaro in bocca per i tifosi rossoneri, che hanno visto la propria squadra in inferiorità numerica in diverse occasioni.

Tomori contro la Roma, Maignan contro il Genoa, Thiaw contro la Juventus, Giroud contro il Lecce, Calabria contro l’ Atalanta e l’ultimo della scorsa giornata di Jovic contro il Monza. Sono questi i 6 episodi in cui i rossoneri sono stati sanzionati con altrettante espulsioni.

Il record, in negativo, non è di certo gratificante per i ragazzi di Stefano Pioli. Commettendo simili ingenuità, infatti, spesso le sorti del gioco vengono modificate, e lasciare in inferiorità numerica i propri compagni significa mettere in difficoltà la propria squadra.

Il Milan, dunque, deve innanzitutto riprendersi dalla batosta contro il Monza, che gli è costato il secondo posto in classifica. In secondo luogo, bisogna calmare gli animi e impostare un gioco più improntato a promuovere il fair play, evitando gravi infrazioni al regolamento e condotte antisportive gravi, che finiscono per danneggiare gli altri ma soprattutto sé stessi e i propri compagni di squadra.