Pioli rivela: “Adli e Bennacer fuori per un motivo”, poi su Leao

Ai microfoni di Sky, durante il pre-partita, è intervenuto il tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Per il Milan di Stefano Pioli è ora di tornare a giocare in Europa League: dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League, i rossoneri proseguono il cammino europeo nella competizione cadetta. Questa sera a San Siro arriva il Rennes, squadra francese che attualmente si trova in settima posizione nella Ligue 1. L’ultima volta che la squadra rossonera giocò in Europa fu proprio 3 anni fa, contro il Manchester United: all’epoca, c’erano già Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, con i primi due che questa sera salteranno il match a causa di un infortunio che li sta tenendo fuori da un pò di tempo.

Milan-Rennes, le parole di Pioli nel pre-partita

Nel pre-partita di Milan-Rennes, ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico rossonero Stefano Pioli, che ha presentato così la sfida contro la squadra francese:

Riprendiamo il nostro cammino in Europa, vogliamo essere protagonisti. Non sarà una gara facile, ma siamo pronti.

Sul supporto dei tifosi rossoneri, che nonostante il turno infrasettimanale, sono corsi in tanti a San Siro, come del resto avviene da qualche anno a questa parte:

Tifosi allo stadio? Mi fa molto piacere, ma non c’erano dubbi sul sostegno e sull’entusiasmo dei nostri tifosi. Ci spingeranno loro e noi dovremo ricambiare sul campo con la giusta attenzione.

Sulle scelte di formazione, sopratutto nel reparto di centrocampo:

Le scelte? Adli e Bennacer sono usciti un po’ stanchi dall’ultima partita, Reijnders ha riposato dalla squalifica. Lui con Musah hanno le caratteristiche giuste per questa partita.

Sul momento di Leao, a secco da parecchie partite e con numeri che sicuramente non sono all’altezza del portoghese: