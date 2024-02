Tegola Milan, Calabria costretto al cambio: le condizioni

Pesante tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. Capitan Calabria si ferma a margine del match di campionato contro il Napoli.

Il Milan di mister Stefano Pioli rimedia una pesante tegola. In occasione del match di campionato contro il Napoli di Walter Mazzarri, valevole per la 24esima giornata di Serie A, la squadra rossonera è andata incontro ad un brutto e inaspettato infortunio di uno dei sui punti fermi della difesa: Davide Calabria.

Tegola Milan: si ferma Calabria

A margine del match casalingo di Serie A contro il Napoli, il capitano del Milan, Davide Calabria, è stato costretto a chiamare il cambio per un problema muscolare alla gamba sinistra. Il difensore del club rossonero si è fermato in occasione del primo tempo, presumibilmente per un problema all’adduttore.

È durata appena 37 minuti la gara di Davide Calabria. Il capitano rossonero ha accusato un fastidio muscolare alla gamba dopo un passaggio effettuato a centrocampo, costringendolo ad accasciarsi a terra in attesa dei medici del club lombardo.

Il difensore, dopo l’arrivo dello staff medico rossonero, ha preferito chiamare subito il cambio, evitando di aggravare la situazione nel tentativo di rimanere in campo. Il calciatore del Milan ha lasciato il terreno di gioco dello stadio San Siro tra amarezza e sconforto. Repentina è stata la risposta della squadra rossonera che ha manifestato grande supporto nei confronti del terzino destro all’uscita forzata dal campo.

L’infortunio del capitano rossonero, di fatto, ha obbligato mister Stefano Pioli ad usufruire di un cambio. Dopo il problema muscolare di Davide Calabria, il tecnico del Milan ha deciso di lanciare nella mischia Alessandro Florenzi. Dopo il cambio, la fascia da capitano è stata affidata a Theo Hernandez.

Prima dello stop obbligato, Davide Calabria si stava rendendo protagonista con una buona performance. Il difensore è subito finito sotto gli occhi vigili dello staff medico rossonero, all’opera per capire la reale natura dell’infortunio. I tempi di recupero, molto probabilmente, verranno stabiliti dopo gli esami settimanali del caso.

Per il Milan di mister Stefano Pioli si tratta dell’ennesimo infortunio muscolare di questa stagione. L’ultimo a fermare per infortunio è stato proprio Alessandro Florenzi, andato ko in occasione della gara con l’Empoli lo scorso 7 gennaio.

La brutta notizia legata allo stop di Davide Calabria arriva dopo i segnali positivi arrivati in settimana dall’infermiera in merito ai recuperi di Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Il primo è ad un passo dal rientro, mentre gli altri due dovrebbero ritornare a disposizione di mister Stefano Pioli alla fine del mese di febbraio.