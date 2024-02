ULTIM’ORA – Infortunio Calabria, l’esito degli esami: i tempi di recupero

Arrivano brutte notizie in casa Milan. Le condizioni di Davide Calabria sono più preoccupanti del previsto.

Brutta tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. In occasione delle prossime sfide, la squadra rossonera non potrà contare sul suo capitano, Davide Calabria. Nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Napoli, valsa per la 24esima giornata di Serie A, il difensore rossonero è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare alla gamba sinistra. La gara del terzino destro del Milan è durata appena 37 minuti.



Nel rush finale del primo tempo, il calciatore si è visto obbligato ad accasciarsi a terra dopo aver effettuato un passaggio a centrocampo. Immediato è stato l’intervento dei sanitari e di conseguenza il cambio da parte di mister Stefano Pioli. Davide Calabria ha lasciato il manto erboso tra le lacrime e lo sconforto, facendo spazio ad Alessandro Florenzi. Gli esami di questa mattina, hanno confermato la preoccupazione del terzino rossonero.

Calabria costretto allo stop: arriva l’esito degli esami

Dopo l’infortunio riscontrato nella giornata di ieri, questa mattina la società rossonera ha sottoposto Davide Calabria ad esami strumentali per capire la chiara natura del problema. I test sono stati tutt’altro che incoraggianti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino destro ha riportato un edema al muscolo breve adduttore sinistro. Quindi, Davide Calabria sarà costretto a saltare i prossimi due impegni del club rossonero. Il terzino destro del Milan, di fatto, salterà la sfida di andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì a San Siro, e la gara di campionato in casa del Monza, prevista per domenica sera.

Non è detto che Davide Calabria salti solo le gare contro Rennes e Monza, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente da parte dello staff medico rossonero. Il Milan spera di recuperare il proprio capitano per la sfida di ritorno di Europa League (22 febbraio). La cosa certa adesso è che, mister Stefano Pioli per le prossime due gare dovrà fare a meno di uno dei sui punti di riferimento in difesa.

Per il Milan si tratta del 34esimo infortunio in stagione, il 23esimo muscolare. Fortunatamente per mister Stefano Pioli, a stretto giro dovrebbe tornare a disposizione Malick Thiaw. Il difensore tedesco potrebbe finire nella lista dei convocati già per la partita di Europa League contro il Rennes. Sulla via del recupero ci sono anche Tomori e Kalulu, che dovrebbero rientrare a pieno regime per la fine del mese.