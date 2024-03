Beppe Sala contro Cardinale: stoccata del Sindaco sul Milan

Beppe Sala non ci sta e risponde alle dichiarazioni di Cardinale. Quello che il sindaco chiede e solo chiarezza ed onestà da parte della società rossonera.

La situazione ristrutturazione San Siro continua a far discutere e parlare chi si trova al centro del progetto, e proprio ieri lo stesso Gerry Cardinale numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha ribadito durante l’FT Business of Football Summit di continuare ad avere l’intenzione di costruire un nuovo stadio con una capienza di 70 mila posti per il club rossonero seguendo quello che è il modello americano. A Cardinale è stato appunto chiesto se questo tanto discusso nuovo stadio verrà dunque costruito, questa la sua risposta: “Sì. Abbiamo fatto più progressi in 18 mesi rispetto ai tutti i progressi fatti in generale in Italia per quanto riguarda la costruzione di un nuovo stadio”.

La risposta di Cardinale ha inevitabilmente fatto discutere soprattutto dopo l’incontro che si era tenuto a Milano negli scorsi giorni tra il sindaco Sala ed i due rappresentanti di Inter e Milan.

Sala chiede chiarezza al Milan: “Se hanno rinunciato a San Siro me lo scrivano”

In merito a quanto detto da Cardinale lo stesso Beppe Sala dopo aver partecipato ad un evento nel capoluogo lombardo, denominato ‘RespiraMI’, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sulla mancata volontà del Milan di rimanere a San Siro e costruire un nuovo stadio di proprietà. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza il primo cittadino di Milano avrebbe risposto:

“Quello che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno è chiarezza. L’1 febbraio abbiamo mandato una lettera al Milan dicendo che prendiamo atto del fatto che il Comune di San Donato ha avviato un procedimento, quindi se non interessa più San Siro lo dicano”. Quella che Sala chiede è chiarezza da parte del club rossonero, almeno per capire il da farsi. Il sindaco ha poi continuato: “Posto che ognuno fa i conti in casa sua e io non mi permetto di giudicare quello che intende fare il Milan, ma se veramente non sono interessati a San Siro, piuttosto che dirlo ad una intervista a un quotidiano inglese prendano carta e penna e scrivano al Comune”.

Insomma questa mancata risposta chiara da parte della società del Milan non sta piacendo molto a Sala che intende capire come muoversi per trovare finalmente una soluzione per capire quali saranno le sorti di San Siro. Poi ha concluso: “Non è un giudizio il mio, ma devo fare il mio lavoro e ho bisogno prima di tutto di chiarezza. E spero che non abbiano rinunciato all’idea di San Siro ma, se così fosse, me lo scrivano su carta intestata e io ne prendo atto”.