Dall’Atletico al Milan, nuovo nome per la difesa: duello con la Juve

Il Milan e la Juventus si contendono un obiettivo di mercato molto ambito, ma anche un club inglese si inserisce nella trattativa per il giocatore.

I rossoneri sono alla ricerca di un innesto per implementare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Anche la Juventus si muove nella stessa direzione, con degli obiettivi di mercato individuati già da tempo. Gli occhi sono puntati tutti in casa Atletico Madrid.

Milan e Juventus manifestano un interesse concreto nei confronti di un difensore della rosa di Simeone, che dovrà affrontare l’Inter nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma la competizione non si esaurisce tra rossoneri e bianconeri: entra in scena un club della Premier League a rovinare i piani di Milan e Juve.

Milan, Juve e Aston Villa su Hermoso: chi la spunterà? La situazione

Mario Hermoso è l’obiettivo di mercato di Milan e Juventus. Alle due italiane si è aggiunta la concorrenza di un club inglese, l’Aston Villa, che vorrebbe trasferire in Premier League il difensore spagnolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan vorrebbe soffiare via Hermoso alla Juventus. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli, adesso, piace anche a Moncada, come sostituto di Kjaer, che lascerà il Diavolo a fine stagione.

Per Hermoso, la Juventus aveva sperato in un parametro zero da potersi assicurare, ma di recente il giocatore sembra aver riaperto la trattativa con l’Atletico per un ipotetico rinnovo contrattuale. Diego Simeone, infatti, non sembra intenzionato a rinunciare facilmente a un giocatore che ha contribuito in modo significativo alla squadra in passato e anche nella stagione attuale.

Dunque i rossoneri, entrando nell’affare, si troverebbero a fare i conti da un lato con la Juventus e dall’altro con l’Atletico Madrid stesso, che potrebbe pensare al rinnovo. Inoltre, bisognerà valutare la situazione anche con RedBird, che intende investire su profili giovani. Non solo, la concorrenza è agguerrita in quanto, nell’affare, si è inserito anche l’Aston Villa. Anzi, sembra essere proprio il club inglese in vantaggio su Milan e Juventus per aggiudicarsi Hermoso.

In caso di rottura con l’Atletico Madrid, infatti, sembra che il futuro del difensore classe ’95 sia orientato proprio alla Premier League. l’Aston Villa ha mosso le sue pedine con largo anticipo per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, il cammino verso la firma di Hermoso è ancora lungo e tortuoso, con molte variabili da considerare prima che il destino del talentuoso difensore spagnolo venga definitivamente svelato.