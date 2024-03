Futuro Jovic, arriva la decisione: il piano dell’entourage

L’attaccante serbo potrebbe avere un futuro diverso ora. Il Milan ci pensa e a fine stagione potrebbe arrivare la decisione.

Il Milan in questa stagione sta portando avanti il suo ottimo cammino nonostante le critiche verso la squadra di Pioli. Difatti il Diavolo in fin dei conti sta vivendo una buona stagione, anche in termini realizzativi. Il ritmo forsennato dell’Inter però, come ovvio che sia, porta a sminuire il lavoro di Pioli e del suo staff. Ora anche con i quarti di finale di Europa League in mano il Milan potrà andare avanti in una competizione mai vinta fino ad ora per aggiungere un nuovo trofeo ad una bacheca già ricca.

Intanto le voci di calciomercato iniziano ad aumentare. La stagione sta difatti volgendo al termine e come di consueto i club dovranno rinforzare, o sfoltire, le proprie rose. Per quanto riguarda il Milan uno dei reparti con un grande punto interrogativo sopra è sempre l’attacco. La questione centravanti tiene sempre banco e il destino di Olivier Giroud potrebbe far cambiare quello di Luka Jovic al Milan. Il serbo difatti a fine stagione parlerà con la società e potrebbe esserci una firma su un nuovo contratto; la notizia.

Futuro Jovic, ancora rossonero?

L’attaccante serbo più volte ha dimostrato di poter salvare Pioli anche nelle situazioni più disperate. Il futuro di Giroud potrebbe influenzare a sua volta la sua esperienza rossonera e a fine stagione si giungerà ad una decisione.

Giunto al Milan come ultima scelta disperata nel mercato estivo scorso Luka Jovic, tra alti e bassi, potrebbe restare al Milan. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi il Milan potrebbe riformulare un nuovo contratto con l’attaccante.

Jovic andrà in scadenza con i rossoneri la prossima estate ma sull’attuale contratto c’è una opzione di prolungamento per altri due anni a condizioni prestabilite con la volontà di entrambe le parti. L’entourage del giocatore però vorrà ridiscutere un nuovo contratto con la società con un ingaggio nuovo.

Il Milan potrebbe trattenerlo poiché Giroud sembra sempre più spinto verso l’MLS e Jovic potrebbe far comodo accostato ad un nuovo innesto dal mercato estivo lì davanti.

L’attaccante serbo ora è voluto dalla società. Alcuni suoi gol hanno pesato molto sui risultati e nonostante le prestazioni un po’ altalenanti – trend nettamente migliore da subentrante che da titolare – il suo futuro potrebbe ancora essere al Milan. Magari con un po’ di continuità in più nelle formazioni iniziali Jovic, potenzialmente, potrebbe essere un signor titolare al centro dell’attacco del Milan.