Giroud via dal Milan? l'annuncio di Deschamps

Direttamente dal ritiro della Nazionale francese, il ct Didier Deschamps ha fatto luce sul futuro del numero 9 rossonero Olivier Giroud dopo le ultime voci di mercato.

Fresca di sconfitta in amichevole contro la Germania e in attesa di giocare contro il Cile, la Nazionale francese sta caricando le batterie in vista degli Europei che, fra qualche mese, la vedranno protagonista in Inghilterra contro Austria e Olanda.

In virtù del brutto risultato ottenuto contro i Tedeschi, il commissario tecnico francese Didier Deschamps sta studiando le modifiche da apportare alla rosa a sua disposizione. Dopo l’impiego dal primo minuto del nerazzurro Marcus Thuram, spazio questa volta al rossonero Olivier Giroud, veterano della Nazionale con cui ha celebrato le 130 presenze proprio sabato scorso.

Proprio l’attaccante del Milan è al centro di numerose voci di mercato che lo vedono ormai lontano da Milano. Con il suo arrivo in rossonero nel 2021, la squadra guidata da Pioli ha trovato un realizzatore straordinario che è riuscito a mettere a segno in tre stagioni ben 46 gol e 20 assist.

Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, Giroud potrebbe lasciare il Milan. E il ct francese ha detto la sua a riguardo.

Giroud-Milan: amore al capolinea?

Di Olivier Giroud si è parlato tanto. Merito sicuramente delle sue prestazioni e dell’importanza decisiva che ancora riveste nello scacchiere rossonero. Ma colpa anche dell’interrogativo sul suo futuro.

A fare chiarezza sul possibile addio dell’attaccante francese al Milan ci ha pensato Deschamps direttamente dal ritiro nazionale ai microfoni di Telefoot. E il tecnico non ha dubbi:

Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì. Martedì titolare? Vedremo.

Il campionato americano seduce sempre di più i campioni europei che, dopo una carriera vissuta al massimo nei più importanti campionati europei, decidono di cambiare continente prima di dire addio al calcio giocato.

E molto probabilmente questa sarà la stessa strada che Olivier intraprenderà, visto l’interesse reciproco con i Los Angeles Galaxy, squadra che milita nell’ormai nota Major League Soccer (MLS). Ancora non ci sono sicurezze sulla fumata bianca fra il giocatore e il club statunitense, ma le voci di corridoio sembrano non avere alcun dubbio.

Dopo tre anni straordinari, la punta centrale rossonera sembra destinata a partire in estate. Rimpianto dai tantissimi tifosi del Milan sparsi in tutto il mondo e, quasi certamente, anche da tanti altri appassionati di calcio italiano. Giroud ‘si girerà’ di nuovo, ma sarà per dare definitivamente le spalle ai cancelli di Milanello.