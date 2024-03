Leao da sogno, il portoghese ad un passo dalla leggenda: succederà oggi

Rafa Leao, dal 2019 ad oggi, è diventato una stella del club rossonero. Questa sera il portoghese potrà festeggiare un traguardo importante.

Era il 1 agosto 2019 quando un giovane promettente di nome Rafael Leao veniva acquistato dal Milan. Ceduto dal Lille ai rossoneri per una cifra che si aggirava attorno ai 49 milioni, Leao faceva il suo ingresso nel campionato italiano. Da quel giorno il nuovo attaccante portoghese del Milan è rimasto legato alla maglia rossonera firmando un patto duraturo con il Diavolo, che ad oggi sembra più solido che mai.

Stagione dopo stagione, l’attaccante portoghese, classe ’99, ha scalato le gerarchie ed è diventato uno dei punti cardine del Milan di Stefano Pioli. 53 gol e 44 assist per lui con la maglia rossonera, numeri di un campione che nel corso del tempo si è fatto strada nel cuore dei tifosi del Milan. Questa sera Leao potrà tagliare un traguardo importante che simboleggia il suo stretto legame con la maglia rossonera e che rappresenta un importante punto nodale della sua carriera calcistica.

Fiorentina-Milan: Leao festeggia la sua 200esima presenza in rossonero

Questa sera a Firenze l’attaccante del Milan Rafael Leao segnerà un traguardo molto importante per la propria carriera. Il portoghese, infatti, festeggerà la sua duecentesima presenza con la maglia del Milan.

Da quando ha fatto il suo ingresso nel club rossonero, proveniente dal Lille nell’estate del 2019, Leao ha dimostrato di possedere un talento innato, un mix esplosivo di velocità, tecnica e visione di gioco che lo rende un vero e proprio gioiello del calcio moderno.

Ne è passato di tempo dalla sua prima presenza con il Milan. La sua prima in maglia rossonera risale a un’epica sfida persa dal Diavolo per 1-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese il 25 agosto 2019. Da quel momento (in cui venne impiegato per pochi minuti) ad oggi, Leao è cresciuto tanto ed è diventato una colonna portante del Milan, tanto da meritare di indossare persino la maglia numero 10.

Questa sera, contro la Fiorentina, Leao festeggerà le 200 presenze in rossonero totali (155 soltanto in Serie A). E mentre si prepara a vivere una nuova sfida sul terreno di gioco, cruciale in questo momento di stagione per il Milan che deve tenersi stretto il secondo posto, il mondo del calcio è in attesa di vedere cosa riserverà il futuro per questo straordinario talento portoghese, pronto a lasciare il segno nella storia del Milan e del calcio mondiale.