L’Europa League salva il Milan: Tomori risponde in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore inglese, Fikayo Tomori ha parlato così alla vigilia della trasferta di Europa League che vedranno i rossoneri impegnati contro lo Slavia Praga.

Il Milan ritrova lo Slavia Praga questa volta partendo da un vantaggio di due reti, dopo il 4-2 ottenuto all’andata davanti ai propri tifosi a San Siro. I rossoneri dovranno isolarsi completamente dalle vicende che hanno visto coinvolto il club e la dirigenza nelle ultime ore per ottenere una qualificazione quanto mai importante.

L’accesso ai quarti finale di Europa League sarebbe un altro tassello fondamentale per la squadra guidata da Stefano Pioli, che in questo modo manterrebbe viva la speranza di conquistare almeno un trofeo durante una stagione difficile.

A quasi 24 ore dal match di ritorno, oltre a Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa Fikayo Tomori, difensore inglese rientrato da poco da un infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per parecchie settimane.

“Arrivi da un lungo infortunio, come ti senti e cosa puoi dare al Milan ora che sei di nuovo a disposizione?”

“Mi sento bene, sono contento di essere di nuovo in campo. Lavoriamo ogni giorno e ogni partita. Stessa cosa per domani, darò quello che posso, cerco di aiutare la squadra in fase difensiva. Sappiamo che loro hanno qualità, intensità ed energia. Lo stadio si farà sentire e dovremo rimanere concentrati.”

Su come vede il Milan fra due mesi e sul motivo per cui rideva sempre durante la partita con l’Empoli.

Su cosa manchi alla difesa per ritornare quella che ha vinto lo scudetto.

Sulla difesa durante la sua assenza e sui compagni che l’hanno sostituito.

Su come vede il Milan in Europa League e se la vittoria di questa competizione può salvare la stagione.

All’inizio della stagione volevamo vincerle tutte, non ci siamo riusciti, siamo usciti dalla Champions e ora vogliamo dare tutto in Europa League e nel campionato. Anche se ormai non possiamo vincere lo Scudetto vogliamo arrivare più in alto possibile e vincerle tutte da qui alla fine.”