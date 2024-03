Milan, convocazione a sorpresa per il baby prodigio: va in Nazionale

La sosta per le Nazionali incombe. Grande soddisfazione per il talentino di scuola Milan, convocato a sorpresa dalla rappresentativa.

Il futuro prossimo del Milan può incidere pesantemente su quella che sarà al termine della stagione. Il destino di molti componenti del gruppo squadra è appeso ad un filo. E questo filo ha un nome: Europa League. Il Diavolo è obbligato a vincerla. O meglio Stefano Pioli è obbligato a vincerla se vuole affacciarsi alla sesta stagione alla guida dei rossoneri. Qualora l’obiettivo non venisse raggiunto, il tecnico sarebbe costretto a fare le valigie. E con lui alcuni componenti della sua rosa.

Ogni reparto può vivere un mini-smantellamento. Da Kjaer a Jovic passando per Giroud. Senza contare che, in caso di mancato successo, in Via Aldo Rossi si comincerebbe a riflettere su una cessione eccellente (Maignan e Theo Hernandez i nomi più gettonati), sulla falsa riga dell’addio di Tonali nel giugno scorso.

Se dovessimo fare un nome di un calciatore che i dirigenti milanisti non vorrebbero mai vendere, quello sarebbe Francesco Camarda. Il classe 2008 è l’oro di casa, forgiato nella cantera rossonera. Tuttavia, il baby prodigio non è ancora sicuro della sua permanenza. In attesa di scoprire la verità, l’attaccante può gioire per la convocazione in Nazionale.

Milan, arriva la chiamata: Camarda convocato in Nazionale

Il gioiellino milanista è stato richiamato dalla Nazionale under 17 di Massimiliano Favo. Dopo l’amichevole con i pari età del Milan e le valutazioni fatte al Novarello Villaggio azzurro, il ct ha diramato la lista dei venti convocati per la fase élite dell’Europeo di categoria. Nell’elenco figurano venti giocatori, per la maggioranza del 2007 fatta eccezione per Campaniello, Longoni, Natali e Camarda.

L’attaccante raggiungerà i suoi compagni per poi partire domani mattina alla volta di Helsinki. Lì gli azzurrini se la vedranno, in ordine cronologico, con Olanda, Belgio e Finlandia. Le gare prenderanno il via mercoledì 20 marzo e saranno trasmesse sul sito ufficiale della FIGC.A seguito di questa fase si arriverà all’ultimo atto, previsto dal 20 maggio al 5 giugno. 16 squadre si sfideranno a Cipro per conquistare il trofeo continentale e togliere lo scettro ai campioni in carica della Germania.

Per Camarda il palcoscenico sarà un’ulteriore occasione per mettersi in mostra. Il suo esordio in prima squadra avvenuto nel novembre scorso contro la Fiorentina aveva fomentato il popolo rossonero. Non bisogna, però, mettere troppa pressione sulle spalle del gioiello. Il suo tempo verrà, basta non accelerare la crescita di un ragazzo di soli 15 anni.