Milan, il dato che fa la differenza: numeri incredibili

Svelato un dato che ha fatto la differenza in Lazio-Milan: c’entra il giocatore rossonero Noah Okafor da poco rientrato da un infortunio.

Venerdì sera all’Olimpico il Milan è riuscito a portare a casa una vittoria importantissima contro la Lazio. Uno 0-1 arrivato all’88’ esimo minuto che ha fatto esplodere tutti i tifosi rossoneri e non solo, la rete è arrivata grazie a Noah Okafor. L’attaccante è riuscito a mettere in rete il pallone solo dopo il terzo tentativo, dopo aver visto la sua prima conclusione respinta da Provedel e la seconda respinta da Gila. Una partita che negli ultimi dieci minuti finali, compreso il recupero ha regalato sicuramente grande spettacolo dal punto di vista calcistico ma anche tanto nervosismo. La Lazio ha infatti concluso il big match con 8 uomini su 11 a causa delle tre espulsioni.

Il Milan è riuscito ha portato a casa una vittoria sofferta ma molto importante per la sua classifica, soprattutto dopo il pareggio con ll’Atalanta. I rossoneri continuano a difendere il terzo posto tenendo lontano le inseguitrici e soprattutto accorciando sulla Juventus che è seconda e questa stasera sarà impegnata nel big match con il Napoli.

Okafor fa sorridere il Milan: il dato dopo la vittoria con la Lazio

Dopo Lazio-Milan è stato osservato un dato importante, anche questa volta a segnare il gol decisivo è stato un giocatore subentrato dalla panchina per un totale di 13 su 51 reti in Serie A. A riportarlo è stato il Corriere della Sera che si è soffermato soprattutto su Okafor, entrato in campo al 71′ esimo minuto al posto di Adli.

Lo svizzero è arrivato durante l’ultima sessione estiva dal Salisburgo a titolo definitivo per 14 milioni di euro, ma non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto a causa di diversi infortuni avuti durante la stagione. Per il momento il rossonero è arrivato a quota cinque reti da quando è in Serie A.

Il dato che ha interessato di più è che, stando ai numeri e agli avvenimenti, ogni qual volta lo svizzero segna un gol poi il Milan vince la partita. Infatti, è successo così in tutte e 5 le gare dove il giocatore ha segnato: Cagliari, Lazio, Monza, Udinese e ancora Lazio. L’attaccante, dopo un primo periodo dove non ha brillato particolarmente costretto a restare ai box, adesso vuole mettersi in mostra e dimostrare che chi ha creduto in lui a luglio c’aveva visto lungo. Un’occasione importante ce l’avrà sicuramente domenica prossima nella sfida contro l’Empoli, nella quale potrebbe partire proprio dal primo minuto visto che Rafael Leao sarà squalificato, dal momento che era diffidato ed è stato ammonito contro i biancocelesti. Lo stesso Noah dopo la partita ha dichiarato: “Se dopo questa partita inizia un nuovo campionato per me? Spero di sì, lavoro tutti i giorni per essere a disposizione della squadra e per far gol”.