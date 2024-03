Pioli spiega il giallo a Theo Hernandez: polemica in diretta

Il Milan stende l’Hellas Verona 3-1. Mister Pioli si mostra amareggiato ai microfoni di Dazn dopo l’ammonizione a Theo Hernandez.

Il Milan di mister Stefano Pioli cala il tris prima della sosta nazionali. Dopo aver passato il turno di Europa League contro lo Slavia Praga, la squadra rossonera questo pomeriggio ha ripreso il discorso campionato al Marcantonio Bentegodi, stendendo l’Hellas Verona di Marco Baroni con un netto punteggio di 3-1. A firmare la vittoria della formazione lombarda, sono stati i gol di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. A nulla è servito il gran gol gialloblù di Noslin.

Per il Milan si tratta di un successo che vale oro, o meglio, il consolidamento in seconda posizione. Con i tre punti sull’Hellas Verona e la frenata della Juventus in casa contro il Genoa, i rossoneri restano saldamente al secondo posto, allungando di tre lunghezze la distanza proprio dai bianconeri.

Pioli esalta la prestazione del Milan

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato la prestazione fornita dalla sua squadra ai microfoni di Dazn, mostrandosi contrariato in merito all’ammonizione di Theo Hernandez.

Tuttavia, prima di calarsi a pieno nell’analisi della partita, il tecnico ha voluto fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina colpito da un malore: “Voglio fargli un grande in bocca al lupo, spero si rimetta al più presto. La prestazione è stata fatta, i ragazzi si sono comportati bene sul campo. Siamo stati squadra, abbiamo creato tantissimo. La prova di oggi è stata ottima, anche se su gol subito potevamo fare meglio”.

Sull’ammonizione a Theo Hernandez: “Esulta sempre così, non era una mancata di rispetto nei confronti di nessuno. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto nascere questa incomprensione in campo. Adesso noi avremo un giocatore squalificato per la prossima”.

Pioli sulle sostituzioni: “I cambi fatti nella ripresa ci hanno dato grande freschezza. Ho visto Loftus-Cheek e Pulisic un po’ stanchi e quindi avevamo bisogno di brillantezza, cosa che Musah e Giroud ci hanno portato”. Abbiamo sofferto il giusto contro il Verona, ma alla fine la partita è stata portata a casa meritatamente”.

Su Chukwueze: “Ci sta mettendo tanto impegno e professionalità in quello che fa. Bisogna riflettere prima di dare giudizi affrettati. Sono contento del suo gol e felice che risponde al meglio quando viene chiamato in causa. Abbiamo la pazienza necessaria per aspettare tutti”.

Sulla coppia Theo-Leao: “Miglior catena di sinistra d’Europa? È una coppia fortissima, gli avversari devono preoccuparsi. Ci stiamo godendo al meglio questa coppia”.

Su Leao: “Imparerà a fare anche gol facili. Sta crescendo quotidianamente, da lui ci si aspetta più precisione sotto porta. Sta aiutando la squadra, questo è quello che conta alla fine”.