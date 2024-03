Reijnders avverte i suoi: “Settimana prossima dovremo lottare”, poi svela le sue condizioni fisiche

Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo contro lo Slavia Praga per l’andata degli ottavi di Europa League, conquistando la vittoria.

Dopo Lazio, Atalanta e Roma, questa sera è la volta del Milan: i rossoneri sono scesi in campo alle ore 21:00 contro lo Slavia Praga, sfida valida per l’andata degli ottavi di Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha battuto per 4 a 2 il club ceco slovacco, grazie ai gol Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Slavia Praga che, nonostante l’inferiorità numerica, ha messo in difficoltà la squadra rossonera, trovando anche due reti che tengono aperti ancora i giochi.

Milan-Slavia Praga, le parole di Reijnders

A pochi minuti dal triplice fischio che ha decretato la fine dei primi 90 minuti tra Milan e Slavia Praga, ai microfoni di Sky è intervenuto Tijjani Reijnders, che è entrato nel tabellino dei marcatori. Queste le sue parole a fine match:

Avremmo dovuto gestire meglio la palla in più di un frangente, soprattutto sul loro secondo gol. Siamo consapevoli che dobbiamo fare meglio.

Non abbiamo sottovalutato lo Slavia, è l’Europa e sappiamo che ogni partita è difficile.

Prossima settimana dovremo lottare duro, anche loro lo faranno, la cosa più importante è essere migliori sul possesso palla.

Poi il commento sul gol, dedicato al figlio nato negli scorsi giorni, e sulle condizioni fisiche, visto che l’olandese è rientrato da poco da un infortunio: