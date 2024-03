Slavia-Milan, Loftus-Cheek da sogno: insegue una leggenda

Loftus-Cheek si è preso il Milan. Il centrocampista rossonero insegue una leggenda del club: il dato è inequivocabile.

Ruben Loftus-Cheek si è mostrato indispensabile per il Milan di mister Stefano Pioli sin dal suo approdo in rossonero. Il centrocampista inglese ha impiegato davvero poco tempo per calarsi nel contesto e diventare un elemento essenziale negli ingranaggi tecnico tattici dell’allenatore. L’ex Chelsea non ha perso tempo, mettendo in mostra le sue enormi potenzialità con la maglia rossonera.

In poco tempo, il calciatore inglese è diventato un fattore imprescindibile nelle gerarchie di mister Stefano Pioli e lo conferma il campo. L’ennesima dimostrazione del suo enorme talento, è arrivata in occasione del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Così come successo a margine della gara di andata, Loftus-Cheek è riuscito a lasciare la sua impronta anche nella gara di ritorno. Il centrocampista rossonero ha trovato la via del gol nella trasferta in Repubblica Ceca, permettendo al Milan di indirizzare la gara sui binari giusti. Una rete che è valsa oro non solo per i rossoneri, anche anche per lo stesso Loftus-Cheek.

Loftus Cheek da sogno: il dato è inequivocabile

Loftus-Cheek continua a dimostrarsi uno dei fulcri principali della rosa del Milan, un elemento a cui mister Stefano Pioli non può proprio rinunciare. Il giocatore inglese si è preso le chiavi del centrocampo rossonero e non ha alcuna intenzione di mollarle.

L’ex calciatore del Chelsea prosegue senza freni la sua avventura con la maglia del Milan, continuando ad incidere in maniera indelebile il suo nome nella storia del glorioso club lombardo. Proprio in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, Loftus-Cheek ha raggiunto un importante traguardo con i colori rossoneri. Questo, grazie al gol realizzato nel primo tempo.

Secondo i dati raccolti da ‘Opta’, con la rete inferta allo Slavia Praga, Ruben Loftus-Cheek è diventato il primo centrocampista targato Milan ad aver realizzato almeno quattro gol in una singola stagione nelle massime competizioni europee. Prima di questa sera, l‘ultimo calciatore rossonero ad avere registrato questo dato è stato Ricardo Kakà nel 2006/07 (10 gol). Numero di gol che Ruben Loftus-Cheek proverà a superare per entrare ancor più nella storia del Milan.

Il centrocampista proverà a mettersi alle spalle la leggenda rossonera sfruttando anche le prossime gare di Europa League, con lo scopo di spingere la squadra di Pioli verso la finale di Dublino. Dopo aver superato lo Slavia Praga agli ottavi, il Milan conoscerà il suo prossimo avversario domani alle ore 13:00, orario dei sorteggi dei quarti che verranno effettuati presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.