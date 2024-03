ULTIM’ORA- Grana Milan: infortunio e rientro dalla Nazionale

Sembra non esserci pace per il giocatore del Milan. Ora è costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale; la notizia.

Dopo i buoni risultati ottenuti in campionato e in Europa League anche per il club rossonero è tempo di prestare i propri giocatori alle rispettive nazionali per le amichevoli che si disputeranno nei prossimi giorni.

Il Diavolo difatti ha molti dei suoi giocatori impegnati con i vari ritiri delle proprie nazionali. Tuttavia come sempre la sosta per le nazionali non è mai un periodo di rilassamento per i vari club poiché spesso e volentieri sono occasioni in cui giocatori chiave possono farsi male. Sono le peggiori notizie che possano arrivare ad un club e ora per il Milan c’è appunto una brutta notizia e riguarda il proprio pupillo Ismael Bennacer; lo ha fatto sapere la Nazionale di calcio dell’Algeria attraverso un comunicato ufficiale.

Bennacer rientra a Milano

Il giocatore farà ritorno a Milano e lascerà dunque la sua Nazionale. Una cattiva notizia per il Milan che aveva ritrovato da poco il proprio baluardo a centrocampo.

Ismael Bennacer è da poco tornato titolare nel suo Milan dopo il lungo stop per via di un infortunio al ginocchio. Ai rossoneri mancava un giocatore come lui in mezzo al campo che offriva qualità e quantità al gioco. Con l’algerino in campo difatti il Milan è diverso ed è un Milan migliorato.

Ora è impegnato con la sua Nazionale algerina dove il centrocampista doveva affrontare due amichevoli contro Bolivia, il 22, e il Sud Africa, il 26. Ma per lui non ci sarà nessuna possibilità di scendere in campo ed aiutare i propri connazionali.

Infatti il centrocampista rossonero non prenderà parte alle seguenti partite come comunicato ufficialmente dalla Nazionale di calcio dell’Algeria attraverso un post sul proprio account ufficiale di X. Ismael Bennacer ha lasciato il ritiro a causa di un problema fisico. Il centrocampista farà subito rientro a Milano dove poi si capirà meglio lo stato della sua condizione. Questo il comunicato della nazionale con cui ha reso nota la decisione: