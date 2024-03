Ultim’ora Milan, c’è a Verona? Segnale decisivo per Pioli

La prossima partita dei rossoneri in Serie A è contro il Verona in casa. Di seguito sono riportate le condizioni di un giocatore in vista del prossimo match del Milan.

Ottima prestazione in Europa League per il Milan che, con la vittoria contro lo Slavia Praga, si è qualificato ai quarti della competizione europea dove successivamente dovrà affrontare la Roma di Daniele De Rossi. Due club italiani, quindi, che si sfideranno ad aprile per poter avere l’accesso alle semifinali. Ad oggi, però, la squadra di Pioli deve concentrarsi a fare bene sulla Serie A ritrovando una continuità sul campo, con l’obiettivo di rimanere tra le prime quattro squadre per poter giocare il prossimo anno la Champions League.

In programma per la ventinovesima giornata di campionato, i rossoneri dovranno sfidare fuori casa il Verona alle ore 15:00 di domenica diciassette marzo. Entrambe le squadre arriveranno in campo da due partita vinte in Serie A ed entrambe cercheranno di portare a casa i tre punti molto utili alla classifica. Mentre il Milan è al secondo posto con cinquantanove punti, il Verona è al quattordicesimo posto con ventisei punti.

Le condizioni di Mike Maignan in vista di Verona-Milan

Durante la partita di giovedì sera in Europa League, Mike Maignan ha chiesto di essere sostituito a causa di un infortunio a pochi minuti dall’inizio della partita contro lo Slavia Praga. Il portiere rossonero si è fermato in seguito ad un brusco scontro avvenuto con il giocatore Vlcek. Maignan, infatti, si è accasciato sul terrano di gioco dopo aver subito una pesante botta alla gamba destra. Il giocatore ha provato a rimanere in campo con una fasciatura per alleviare il dolore prontamente messa dallo staff medico, ma dopo pochi minuti è stato costretto a chiamare il cambio lasciando il terreno di gioco. Di seguito sono riportate le sue condizioni.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan ha rassicurato sul suo ginocchio destro già dentro lo stadio dopo la partita affermando di non avere nulla di grave. Ieri il portiere francese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso un interessamento campsulo-legamentoso del ginocchio. In poche parole, Maignan nello scontro ha rimediato solo una botta.

Per la presenza di Mike Maignan per la partita di domani a Verona c’è molto ottimismo, tutto dipenderà, infatti, dall’allenamento di oggi. Se andrà bene e non sentirà dolore, Maignan giocherà.