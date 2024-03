“Vantaggio per il Milan”, arriva la sentenza sui rossoneri!

Il Milan si è qualificato per i quarti di Europa League trovandosi la Roma come avversaria. Di seguito la sentenza sui rossoneri

Ieri sono andati in scena i sorteggi per i quarti di Europa League. Il Milan, che ha vinto complessivamente per 3-7, dovrà sfidare ad aprile la Roma di Daniele De Rossi. La squadra della capitale agli ottavi ha giocato contro il Brighton vincendo in casa per 4 a 0 e perdendo il ritorno per 1 a 0.

È la prima volta dal marzo 2015 che due squadre italiane si affronteranno in Europa League. Il Milan troverà una nuova squadra rispetto a quella già affrontata in campionato dove, infatti, sulla panchina era presente ancora Jose Mourinho. Le partite già disputate quest’anno tra le due squadre si sono concluse con l’andata vinta dai rossoneri per 1-2 che ma anche il ritorno vinto sempre dal Diavolo per 3-1.

Le parole di Fabio Capello su Milan-Roma

Fabio Capello ha rilasciato un commento sulla Gazzetta dello Sport in merito alla prossima partita dei quarti di Europa League tra Milan e Roma, parlando anche della favorita. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

Secondo il pensiero di Fabio Capello non si può dire chi è la favorita tra le due squadre in questo momento perché è impossibile. Uno dei motivi è anche la sosta nazionali perché da allenatore sa che questo significa che sai come partono i giocatori non come arrivano.

Però, se dovesse dire il suo pensiero il Milan in casa è in un momento favorevole e di conseguenza l’andata a San Siro lo può aiutare. Anche se, afferma, che la Roma adesso è stata inquadrata molto bene da De Rossi. Per Capello la prima partita deve essere giocata con grande intelligenza da parte dei rossoneri, perché si è visto che la Roma quando trova gli spazi ha la qualità per fare male al Milan. E anche la difesa sarà importante.

Parlando della difesa dichiara che il Milan deve ritrovare la sua difesa, mentre l’ultima Roma sembra abbia trovato la compattezza dietro. Cosa che si è vista anche a Brighton, quindi è da temere sotto tutti gli aspetti. Inoltre, per lui la Roma ha lo spirito di squadra ovvero di gruppo. Gioca con molta umiltà.

Questo è sicuramente uno dei meriti di De Rossi, ma per Capello bisogna sottolineare anche che tatticamente gli è sembrato molto sveglio, in quanto ha dato un gioco alla squadra inoltre guarda anche a come si muovono gli avversari e questo è un segnale di intelligenza.

“Come ex centrocampista e dirigente d’orchestra ha capito che bisogna temere e prendere in considerazione i punti di forza dei rivali».

In passato parlando del Milan, Fabio Capello lo aveva paragonato a un rebus. Ora, invece, ha dichiarato che il Diavolo ha raccolto buonissimi risultati e sta giocando un po’ meglio, ma non guardiamo le due partite con lo Slavia Praga, giocate in superiorità̀ numerica per lungo tempo, però il fatto che segni Leao ha fatto crescere il Milan.

Ritornando allo sconto tra Milan e Roma non si può non parlare dei duelli chiave. Per Capello, infatti, ci sono molti confronti interessanti:

“Da una parte Dybala e Lukaku, se c’è spazio, con gli inserimenti dei centrocampisti, perché quando la Roma va in attacco le due punte non rimangono isolate, ma entrano El Shaarawy, Pellegrini e compagnia. Per quanto riguarda il Milan direi la fantasia di Leao, la fascia sinistra che è la forza della squadra e Pulisic che si è ritrovato in pieno, sta giocando ad alto livello.”

Sottolinea ancora una volta però che bisogna valutare le condizioni dopo la sosta. Inoltre, conclude l’intervista dichiarando che anche il calendario della Serie A peserà molto sulla partita. Mentre la Roma ha il derby prima della partita di Europa League, il Milan ha il derby dopo anche se quest’ultimo sarà mano importante in ottica classifica con però la rabbia dell’Inter. Mentre il derby della Capitale sarà molto acceso perché oltre alla rabbia della Lazio, i giallorossi punteranno al posto in Champions League.