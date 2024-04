“È talmente prestanome…”: Ordine ironizza su Cardinale

Franco Ordine, noto giornalista ha commentato la presenza di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e di RedBird, con la squadra prima di Milan-Roma.

Cresce l’attesa a San Siro, questa sera alle 21:00 il Milan scenderà in campo per la gara d’andata dei quarti di finali di Europa League. Un big match tutto italiano visto che dopo aver battuto lo Slavia Praga i rossoneri si preparano ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi.

Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in campionato, il Milan con il Lecce e la Roma nel derby della Capitale contro la Lazio. Sicuramente l’entusiasmo non manca da nessuna delle due parti e sia i rossoneri che i giallorossi vogliono spingersi più lontano possibile nella competizione.

Il Milan non ha mai vinto nella sua storia questa competizione e chissà che Stefano Pioli dopo aver riportato lo scudetto a Milano dopo tanti anni, non regali anche questa gioia ai tifosi rossoneri, prima di scrivere la parola fine alla sua storia sulla panchina milanista.

In attesa di recarsi al Meazza per entrare nell’atmosfera delle notti europee, il Diavolo, questa mattina è arrivato per il ritiro all’Hotel Melià di Milano. Ad accompagnare la squadra sono stati visti anche Giorgio Furlani, ad del Milan e il proprietario rossonero e di RedBird Gerry Cardinale.

Milan, l’ironia di Ordine su Cardinale

A risaltare all’occhio è stata soprattutto la presenza di Cardinale, dopo tutte le vicende che sono nate durante le ultime settimane per la questione RedBird. A commentare la comparsa del proprietario del Milan è stato anche il noto giornalista Franco Ordine, che ha condiviso un pensiero su X, molto ironico.

Di seguito le sue parole: “In effetti Gerry Cardinale proprietario del Milan è talmente prestanome che si prestano ad accompagnarlo a Milano e a San Siro per i quarti di Europa League l’ambasciatore USA in Italia e il corpo diplomatico. Da segnalare a chi di dovere”.

Questa non è di certo la prima volta che Ordine parla di Cardinale, questa volta il suo post potrebbe però essere riferito al caso Elliott-Redbird e nello specifico alla Procura di Milano. L’inchiesta infatti si basa sul fatto che il Milan non sia veramente di Cardinale e RedBird ma che Gerry sia, funga appunto, solo da ‘prestanome’.

In effetti Gerry Cardinale proprietario di @acmilan è talmente prestanome che si prestano ad accompagnarlo a Milano e a San Siro per la per i quarti di @EuropaLeague l’ambasciatore USA in Italia e il corpo diplomatico. Da segnalare a chi di dovere https://t.co/He5i9pyN68 — francesco ordine (@FrancescoOrdine) April 11, 2024

Insomma il giornalista ha voluto utilizzare un po’ di tagliante ironia per occupare queste ore che separano dalla gara di questa sera. A San Siro per l’occasione saranno presenti anche i ministri che prenderanno parte al G7.