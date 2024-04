Maldini e il futuro: arriva l’annuncio sul giocatore di proprietà del Milan

Daniel Maldini con la nazionale venezuelana? Il commissario tecnico fa chiarezza sul futuro del giocatore di proprietà del Milan.

Dopo la prima parte di stagione altalenante con la maglia dell’Empoli, Daniel Maldini ha trovato la sua dimensione ideale al Monza di Raffaele Palladino. Il trequartista classe 2001 di proprietà del Milan si è ritagliato il giusto spazio all’interno delle gerarchie tecnico-tattiche del club brianzolo, dimostrando a tutti di essere all’altezza del campionato di Serie A. Nell’ultimo periodo, sul giovane calciatore, figlio di Paolo Maldini, si è parlato di un possibile futuro con la nazionale venezuelana.

Visto il legame di sangue per via della mamma sudamericana (venezuelana), Adriana Fossa, nelle ultime settimane si è fatta avanti l’ipotesi di vedere Daniel Maldini tra i convocati del Venezuela. Un’idea che non dovrebbe prendere piede stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dallo stesso commissario tecnico della Vinotinto, Fernando Batista. Il ct del Venezuela ha fatto chiarezza sulla questione tramite un’intervista in esclusiva rilasciata ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’.

Il ct del Venezuela fa chiarezza sul futuro di Daniel Maldini

Daniel Maldini con la maglia del Venezuela? Il commissario tecnico Vinotinto, Fernando Batista, ha fatto chiarezza sul futuro del giovane calciatore del Milan attraverso un’intervista esclusiva con ‘TMW’: “Ci ho parlato. Sia con lui che con Paolo, suo padre. Sappiamo che ha la possibilità di giocare con noi per via di sua madre, che è venezuelana. L’abbiamo invitato a partecipare a uno stage e al Preolimpico che si è disputato poco fa in Venezuela con l’Under 23”.

Daniel Maldini è stato chiaro: “Daniel mi ha ringraziato fortemente, ma mi ha detto che per il momento preferisce proseguire così, vuole vedere se riesce a giocare con l’Italia. Noi ci abbiamo provato, io ho parlato sia col padre che con lui per invitarlo a giocare. Per il momento ha apprezzato molto, ma vuole aspettare e capire se riuscirà a giocare un giorno con l’Italia, e uno lo deve rispettare”.

Il Venezuela lascia la porta aperta a Daniel Maldini: “Però, se un giorno volesse ripensarci e giocare per il Venezuela, le porte sono sempre aperte. Siamo rimasti in ottimi rapporti sia con Daniel che con Paolo, se dovremo riparlarne, lo faremo. Se lo ricontatterò in futuro? Come ho detto, le porte rimangono aperte. L’ho fatto presente anche a Daniel. Ora ha preso la decisione di aspettare l’Italia e lo rispetto, ma la Vinotinto rimane disponibile e ripeto, se dovremo riparlarne lo faremo. Da parte nostra, l’intento c’è. Lui al momento ci ha detto di no e rispettiamo la sua scelta”.