Milan, non solo il Napoli su Pioli: c’è un altro club a sorpresa

Stefano Pioli con le valigie in mani, interessa a diversi club di Serie A e il Milan è pronto a salutarlo: si cerca il sostituto

Stefano Pioli è vicino a lasciare il Milan, che sembra essere sempre più convinto di lasciar partire il proprio tecnico che, dunque, si libererà al termine della stagione.

Le tante critiche ricevute dai tifosi per il gioco e per i risultati non ritenuti all’altezza di una piazza importante come quella rossonera, sono le principali cause dell’addio al Milan.

Allenatore dello scudetto rossonero nella stagione 2021-2022, adesso è pronto ad una nuova avventura: diversi club di Serie A sono sulle sue tracce in vista della prossima stagione. Il Napoli è uno di questi.

I partenopei sono pronti ad una rivoluzione totale, dopo la deludente stagione che ha portato il presidente Aurelio De Laurentiis cambiare tre allenatori.

Napoli e Milan hanno in comune un sogno sul proprio taccuino: Antonio Conte. Il tecnico ex Inter è seguito da entrambe, ma il Napoli sembra corteggiare anche Stefano Pioli che ha aperto alla possibilità di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

L’attuale allenatore del Milan è pronto a dare una svolta alla propria carriera, mentre il Milan continua i dialoghi con Lopetegui in vista della prossima stagione.

Pioli, alla finestra c’è una ex squadra

Oltre il Napoli, è sputata fuori una clamorosa ipotesi di mercato su un possibile valzer delle panchine: il Bologna, come riporta Sportitalia, sembra aver messo gli occhi su Stefano Pioli. Il tecnico ha già lavorato per il club emiliano dal 2011 al 2014, essendo per l’allenatore un trampolino di lancio verso i grandi club di Serie A.

In caso di partenza di Thiago Motta, il Bologna potrebbe affondare il colpo Stefano Pioli, ma questo solo se il club riuscirà ad accedere alla prossima Champions League: al momento la classifica vede i rossoblù con 6 punti di vantaggio sul quinto posto, ultima posizione per strappare il pass Champions.

Thiago Motta interessa molto anche al Milan, anche se al momento sembra in stand-by vista l’enorme concorrenza e i contatti tra il Milan e Lopetegui sempre più frequenti. Il tecnico del Bologna è finito nel mirino della Juve per sostituire Allegri, arrivato al capolinea nella sua avventura in bianconero.

Pioli, dunque, può ripartire dal Napoli o dal Bologna. Non resta che attendere per capire quale club affonderà per primo il colpo, considerando che i rossoblù hanno nel mirino anche Vincenzo Italiano.