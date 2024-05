Calciomercato Milan, pericolo dall’Olanda: possibile addio

Un giocatore rossonero potrebbe dire addio in estate nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di contratto.

La stagione del Diavolo è stata ricca di delusioni, partendo dall’eliminazione ai gironi di Champions League fino ad arrivare al derby perso contro l’Inter, che ha sancito la vittoria dello scudetto per i nerazzurri. Sul banco dei colpevoli c’è sicuramente Stefano Pioli, che infatti è destinato a lasciare la panchina rossonera. Tuttavia, per tornare a competere in Italia ed in Europa ci sarà bisogno di un mercato importante ed intelligente.

La qualificazione per la prossima Uefa Champions League porta sicuramente una cifra importante nelle casse rossonere, così come il secondo posto in Serie A. Questi soldi, tuttavia, potrebbero non bastare per finanziare grosse operazione di mercato. In quel caso il Milan potrebbe decidere di optare per una cessione non di poco conto, ma al momento non sembrano esserci trattative in questo senso.

La dirigenza dovrà ripartire dai giocatori che hanno fatto bene quest’anno, dai giovani di prospettiva e da chi ha voglia di riportare il Milan in alto. Saranno fondamentali, dunque, i rinnovi di alcuni giocatori il cui contratto scadrà nel giro di un anno. Uno di questi è sicuramente Jan Carlo Simic.

Milan, Simic potrebbe partire: nuova squadra su di lui

Quella che sta per concludersi, è stata una stagione importantissima per il giovane difensore serbo. Simic ha fatto il suo esordio in prima squadra contro il Monza, trovando anche la sua prima rete in Serie A. Con la primavera, invece, si è reso protagonista della cavalcata che ha portato i rossoneri in finale di Youth League, poi persa contro l’Olympiakos. Infine, il difensore è stato inserito nella lista dei pre-convocati della Nazionale maggiore della Serbia per Euro 2024.

Non è ancora sicuro che Simic possa partecipare al prossimo Europeo in Germania, ma quella potrebbe essere una vetrina molto importante per mettersi in mostra. Nel frattempo, però, il Milan si sta muovendo per il suo rinnovo.

Il contratto di Simic, infatti, è in scadenza a giugno del 2025. Se il giocatore non dovesse rinnovare nelle prossime settimane, potrebbe essere ceduto per evitare il rischio di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Le squadre interessate al giocatore sono diverse e , secondo Fabrizio Romano, ci sarebbe anche il Feyenoord.

Gli olandesi vengono da un’ottima stagione in Eredivisie, che però è stata vinta con grandi meriti da parte dal PSV. Il Feyenoord, tuttavia, è arrivato secondo e quindi giocherà la prossima Champions League. Per Simic potrebbe essere una buona occasione per entrare a far parte del calcio che conta da protagonista, ma prima bisognerà comprendere i piani del Milan.