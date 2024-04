Milan-Roma, Pioli: “Non possiamo pensarci”, e su De Rossi…

Il Milan è pronto ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi. In vista del match parla il tecnico rossonero Stefano Pioli.

È tempo di vigilia in casa rossonera, intorno alle mura dello stadio San Siro l’atmosfera e la tensione inizia a percepirsi. Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a prendere di petto il primo round dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, squadra mutata completamente con l’arrivo sulla panchina giallorossa dell’ex capitan futuro. La formazione capitolina, quinta in Serie A, metterà piede sul manto erboso di San Siro con determinazione e consapevolezza, frutto dell’ottimo periodo sia sull’aspetto del gioco espresso che in termini di risultati. Nelle ultime 11 gare disputate tra campionato ed Europa League, la Roma di De Rossi ha perso in una sola circostanza, contro il Brighton di De Zerbi, ko tra l’altro indolore.

La Roma di De Rossi arriva alla sfida di domani lanciata, forte del derby vinto per 1-0 contro la Lazio. I giallorossi vogliono dare certezze e continuità al proprio cammino, così come il Milan. Anche i rossoneri di mister Stefano Pioli, reduci dal successo ai danni del Lecce, stanno vivendo un ottimo momento sia di forma che di risultati, lo confermano le sette vittorie consecutive ottenute tra campionato ed Europa League. Una tendenza a cui la società rossonera vuole dare seguito imponendosi al cospetto della Roma. Il big match di Europa League tutto all’italiana si prospetta ricco di emozioni. In vista dell’imminente faccia a faccia tra Milan e Roma a San Siro, ha parlato mister Stefano Pioli.

Pioli in vista della Roma

Dopo la seduta di rifinitura, che ha portato notizie positive in casa Milan con il netto recupero di Thiaw, mister Stefano Pioli ha parlato in vista del big match di Europa League contro la Roma. Il tecnico rossonero ha risposto alle domande della stampa tramite la consueta conferenza pre gara. Di seguito le sue dichiarazioni:



“Il cambiamento della regola dei gol in trasferta non fa tanta differenza. Siamo abituati anche a giocare la prima in casa. Nelle scorse partite siamo stati bravi a prendere un buon vantaggio. L’obiettivo è fare così anche domani. Non potremo chiudere il discorso domani ma prendere qualcosa di più rispetto ai nostri avversari sarebbe importante.”

Il tecnico ha esposto la sua opinione su come si disporrà la Roma:

“Io penso che domani De Rossi schiererà la formazione migliore. È un obiettivo importante per noi e per loro. Lui conosce bene le nostre caratteristiche e anche noi come loro. Loro stanno bene, hanno appena vinto il derby e con De Rossi hanno perso solo con l’Inter. Noi in questo momento non pensiamo al Sassuolo ma alla partita di domani. Rispetto a Mourinho è cambiato il loro modo di difendere e attaccare e noi abbiamo guardato le partite in cui De Rossi era già in panchina.”

Nel corso della conferenza Pioli era affiancato da Ismael Bennacer, il quale ha affermato che il Milan di oggi è migliore di quello scudettato. L’allenatore ha ripreso le parole dell’algerino come segue:

“Bennacer ha usato un termine corretto. È cambiato tanto dallo scudetto. Quello è stato un Milan che ha ottenuto una vittoria incredibile. Questo è un milan che vuole tornare a vincere. Ora viene il momento più importante della stagione, dobbiamo dimostrare la nostra forza e che il percorso ci ha comunque migliorato. Poi dipende da noi, a fine anno si faranno le valutazioni.”

Successivamente l’ex Fiorentina ha esaltato nuovamente il collega giallorosso, mettendo a confronto con il modo di giocare di Mourinho:

“Essere squadra conta più di tutto. De Rossi sta facendo un ottimo lavoro, ma non per i principi di gioco. La cosa più importante per l’allenatore è essere credibile e essere disponibile. Questo si vede nella Roma. Non è stato facile superare una squadra come la Roma di Mourinho che difendeva bene. In generale abbiamo sofferto squadre che aspettavano o che ci aggredivano. Non so come ci sfideranno, tante squadre quando affrontano il Milan conoscendoci interpretano diversamente ad altre partite. Conosciamo la Roma ma non sappiamo come la preparerà. Siamo maturi e cercheremo di sfruttare le nostre caratteristiche.”

Concentrandosi sull’attualità, Pioli ha commentato i due quarti spettacolari di Champions League andati in scena ieri sera, con un occhio sempre al suo Milan:

“Credo che l’atmosfera sarà quella di una competizione europea. Si deciderà tutto in 180 minuti. Guardando la Champions League sotto il livello tecnico, ieri sera le squadre hanno fatto errori importanti. La cosa che ho sottolineato alla squadra è che, assistendo alle partite di ieri ma sempre nei panni dell’allenatore, Real e City hanno continuato a giocare nonostante errori difensivi con convinzione. Serve una mentalità in cui sai quello che devi dare e che sai come superare le difficoltà. Non possiamo pensare di neutralizzare la Roma in tutto e per tutto. Non dobbiamo lasciarci andare allo sconforto se subiremo gol. Dobbiamo continuare a giocare perché abbiamo tante qualità e possiamo essere sempre pericolosi.”

La gara, secondo il mister, non rinnegherà lo stile di gioco del Diavolo:

“Noi prendiamo rischi. Siamo una squadra votata al calcio offensivo. La palla non ce l’avremo sempre noi ma vogliamo levarla il prima possibile. Se vogliamo esaltare il nostro potenziale i rischi bisogna prenderli perchè si devono portare su tanti giocatori. Se perdi palla qualcosa lo concedi. Domani per mentalità si affronteranno due squadre che sulla carta regaleranno un bello spettacolo. Dentro le squadre ci sono giocatori di qualità che possono regalare colpi spettacolari come successo ieri in Champions.”

Pioli ha anche guardato al passato nella massima competizione europea, ma senza rammarico:

“L’anno scorso siamo arrivati in semifinale di Champions ma non siamo andati avanti perchè l’Inter è stata più fortie Non credo però che siamo inferiori ad altre squadre in Europa. Siamo usciti dalla Champions ma eravamo nell’unico girone in cui ci sono due squadre ai quarti ma siamo stati in un girone che era tosto. Domani sera abbiamo l’obiettivo di superare il turno anche se sarà difficile.”

Non ci sono dubbi su quale sarà l’atteggiamento che Leao e soci dovranno avere:

“Io credo nel modo di giocare della mia squadra. Siamo una squadra che gioca calcio moderno, di ritmo, intensità, impredivibilità nelle posizioni e atteggiamenti. Bisogna lavorare tanto e avere fiducia e provare a mettere in campo la performance migliore possibile.”

Domani sera il reparto arretrato sarà orfano di Tomori e Kalulu. L’allenatore ha illustrato il modo in cui cercherà di sopperire alle assenze dei centrali:

“Tomori e Kalulu hanno caratteristiche di grande velocità e cattiveria che gli altri hanno meno. Cercheremo di mettere in campo caratteristiche che limitino la roma. Le condizioni di Tomori e Kalulu sono simili e quindi domani schiererò un giocatore che si adatta più alla partita di domani.”

Al termine della conferenza, Pioli ha suonato la carica come di seguito: