Milan-Roma, la notizia è una manna: è successo oggi a Milanello

Buone notizie per il Milan di Stefano Pioli: il giocatore rossonero ha recuperato a tutti gli effetti per la gara contro la Roma.

Il Milan di mister Stefano Pioli continua a lavorare duro sui campi di allenamento del centro sportivo di Milanello per arrivare pronto al primo confronto dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. La compagine rossonera, reduce da sette successi consecutivi, sarà di scena domani sera alle ore 21:00 sul rettangolo verde dello stadio San Siro. La squadra di Pioli ha solo uno obiettivo in mente, continuare a vincere. Il Milan, di fatto, ha tutte le intenzioni di confermare l’ottimo momento sia di forma che sul piano dei risultati anche contro quella che è un’ottima Roma, trasformata positivamente dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi.

La rifinitura in vista della sfida con al Roma è andata in scena questa mattina in casa Milan. I rossoneri di mister Stefano Pioli stanno limando gli ultimi aspetti tattici prima del match di Europa League di domani sera. Al termine della sessione, il tecnico rossonero risponderà alle domande della stampa attraverso la consueta conferenza pre gara. Mister Stefano Pioli parlerà alle ore 14:30. Nella prossima conferenza, l’allenatore rossonero annuncerà il recupero di uno dei suoi perni portanti della difesa, Malick Thiaw.

Buone notizie per Pioli: Thiaw recuperato

La settimana in casa Milan era iniziata un po’ sotto l’insegna della negatività a causa delle poche rassicurazioni arrivate dall’infermeria per le condizioni di Malick Thiaw. Adesso, il difensore tedesco sembra aver recupero a tutti gli effetti. La buona notizia è pervenuta a mister Stefano Pioli a margine dell’allenamento odierno.

Dopo aver preso parte alla sessione di ieri, Malick Thiaw anche oggi ha risposto presente alla seduta di lavoro con il gruppo, senza manifestare alcun tipo di dolore. Negli ultimi giorni, il difensore tedesco del Milan è stato alle prese con una fastidiosa fascite plantare, problema che dai segnali arrivati stamani sembra essere svanito.

Quindi, il giovane centrale tedesco sarà a disposizione di Pioli per la gara di domani. Non è escluso che lo stesso Malick Thiaw possa partire dal primo minuto. Non ci sarà domani, invece, Fikayo Tomori. Il difensore inglese sarà costretto a restare fermo ai box per squalifica. In ottica Europa League, il centrale ex Chelsea tornerà a disposizione del Milan per la sfida di Roma, in programma giovedì 18 aprile alle ore 21:00.