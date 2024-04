Milan-Roma, le formazioni ufficiali: la scelta di Pioli in difesa

Sono uscite le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Stasera ci attende Milan-Roma, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, che si giocherà alle 21:00 a San Siro. Match molto importante per entrambe le squadre: i rossoneri, infatti, secondi in campionato si sono già assicurati la qualificazione per la prossima Champions League e daranno di tutto per alzare un trofeo europeo; i giallorossi, invece, da quando è arrivato in panchina Daniele De Rossi sono risaliti nella classifica di Serie A e combattono ancora per arrivare nei primi quattro posti, quindi vincere l’Europa League, oltre all’importanza del trofeo, garantirebbe la qualificazione nella prossima Champions.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali

Entrambi gli allenatori dovranno fare a meno di Fikayo Tomori e Evan N’Dicka, entrambi squalificati. Completamente recuperato Malick Thiaw che parte titolare al posto di Kjaer. Per la Roma, invece, preferiti Smalling e Spinazzola a Llorente e Angeliño.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.