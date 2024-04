Milan-Roma, l’opinionista non ha dubbi: l’ha detto sul passaggio del turno

Milan-Roma è alle porte. Il doppio confronto si gioca tra due formazioni in ottima forma, ma l’opinionista non sembra avere dubbi.

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che conduce a Milan-Roma. Poco più di 72 ore e il primo atto dell’Euroderby darà il primo verdetto. Le due formazioni arrivano con il morale molto alto. I rossoneri sono reduci da una striscia di sette successi di fila contando tutte le competizioni, ultimo dei quali l’ottima prova servita contro il Lecce, in cui tutti gli interpreti sono parsi in grande spolvero, reparto avanzato in primis.

Anche i giallorossi tuttavia non scherzano. La banda di De Rossi arriva al match sull’onda lunga della vittoria di misura nel derby e dell’allungo in zona Champions League sul sesto posto. Si prospetta quindi una gara molto equilibrata, che verrà decisa dai dettagli. I primi indizi sulla principale candidata alla qualificazione in semifinale verranno ricavati dalla sfida di “San Siro”, in programma per giovedì 11 alle 21.

I principali bookmakers, tuttavia, vedono i rossoneri in leggero vantaggio sugli avversari. Sulla carta il Diavolo appare favorito per lo stato di forma dell’intero organico, ma dall’arrivo di De Rossi i capitolini si sono dimostrati una mina vagante che può sorprendere qualsiasi squadra.

Milan-Roma, regna l’equilibrio: il giornalista azzarda un pronostico

Nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”, Luca Marchegiani ha avanzato il proprio pronostico sull’incontro imminente. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista:

“In questo momento il Milan è una squadra molto forte, perciò io la vedo favorita in questa doppia partita contro la Roma. Ha ripreso salute fisica, ha recuperato gli infortuni ma stanno bene. E’ una squadra che ha tante soluzioni”.

Le recenti prestazioni hanno evidenziato un Milan in salute. La banda di Pioli ha ripreso quella solidità difensiva che era venuto meno nei primi mesi stagionali, anche grazie al rientro dall’infortunio di Fikayo Tomori. Il Diavolo può vantare inoltre di un attacco in stato di grazia. Il Pu-Gi-Le è nel miglior momento della stagione. Ai migliori marcatori dell’anno Pulisic e Giroud, il cui rendimento è stato sempre costante, si è ri-aggiunto anche Rafa Leao.

Il portoghese, vera arma in più di questo Milan, è tornato a seminare il panico nelle retroguardie avversarie. A differenza del passato, ora il numero 10 ha messo da parte un pizzico di altruismo e ha ripreso a segnare con regolarità. De Rossi dovrà costruire una gabbia ad hoc per l’ala classe 1999, senza lasciare eccessivo spazio sulla trequarti, zona in cui le sgroppate di Loftus-Cheek possono far male.

Pioli non poteva sperare in un momento migliore dei suoi calciatori, che devono dare seguito a quanto fatto nel recente periodo per superare lo scoglio romanista e proseguire, direzione Dublino.