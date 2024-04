Pioli in crisi, parla Inzaghi: elogio a sorpresa

Manca davvero poco al tanto atteso Derby tra Milan e Inter e in conferenza stampa il mister Inzaghi ha parlato del tecnico Stefano Pioli. Di seguito sono riportate le sue parole

In Europa League, forse, ci si aspettava un pò di più dalla squadra di Stefano Pioli. Il Milan ha perso sia la partita di andata che di ritorno dei quarti per la qualificazione alle semifinali contro la Roma di Daniele De Rossi. Ma non c’è tempo da perdere e non bisogna pensare ancora al passato, anzi si deve subito voltare pagina e concentrarsi a fare bene sulle ultime partite in campionato per poter accedere il prossimo anno a giocare la Champions League. Attualmente è al secondo posto in classifica avendo sessantanove punti con cinque punti di distanza dal terzo posto occupato dalla Juventus.

In programma per i rossoneri ci sono anche varie partite fondamentali ancora da affrontare come quella di domani 22 aprile alle ore 20.45 contro l’Inter. Un Derby particolare e tanto sentito perché in caso di vittoria dei nerazzurri potranno festeggiare lo scudetto matematicamente in anticipo e festeggiare per le vie di Milano.

Ma i rossoneri vogliono vincere, portare a casa i tre punti vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata e regalare anche un piccolo sorriso ai tifosi sopratutto dopo che, all’andata, quest’anno il Milan ha perso per cinque a uno il Derby.

Le parole di Inzaghi sul mister Stefano Pioli

Il mister nerazzurro Simone Inzaghi come da abitudine alla vigilia di una partita ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti e ha parlato sia sulla partita di domani e sulla sua squadra, ma anche ha lasciato una sua considerazione sul mister rossonero Stefano Pioli. Di seguito sono riportate le parole che Inzaghi ha detto su Pioli:

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza prima della partita contro il Milan delle critiche rivolte a Pioli e ha affermato che per lui è un grande allenatore e un’ottima persona.

Afferma anche che lui ha avuto a che fare con il mister rossonero alla Lazio e che gli ha sempre dato grande disponibilità.

Conclude dichiarando che ha fatto un grande percorso al Milan e in merito al suo futuro:

“Quale sarà il futuro non posso dirlo io, gli auguro il meglio da martedì.”

Entrambe le squadre, quindi, cercheranno di daranno il massimo per poter vincere il Derby.