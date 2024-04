“Problemi” per Theo: è successo prima di Milan Lecce

Episodio assai particolare prima di Milan-Lecce. A pochi istanti dal fischio d’inizio Theo Hernandez ha avuto un problema molto singolare.

Il sabato di campionato si apre con Milan-Lecce. I rossoneri vogliono dare continuità alle ottime prestazioni servite nel recente periodo. In palio c’è la quinta affermazione consecutiva, filotto che Pioli non è mai arrivato a raggiungere in questa stagione. Leao e compagni vogliono inoltre prepararsi al meglio per la grande sfida che li attende giovedì prossimo in Europa League, senza che però questo diventi il pensiero prioritario nella giornata odierna.

Finora il campo ha mostrato un Milan sul pezzo, totalmente concentrato sulla gara contro i salentini L’approccio del Diavolo al match è subito positivo. I padroni di casa si sono portati in vantaggio dopo soli sei minuti con un gran sinistro all’angolino di Christian Pulisic. Dopo un quarto d’ora arriva anche il raddoppio di Giroud, che stacca di testa su corner di Adli. Scatenati gli uomini di Pioli, che tuttavia non devono sedersi sugli allori come avvenuto nell’incontro dell’andata, in cui dal 2-0 rossonero i giallorossi sfiorarono la rimonta.

Non è passato inosservata una vicenda avvenuta a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Massimi. Prima del kickoff i tifosi sugli spalti hanno assistito ad un episodio unico che ha riguardato da vicino Theo Hernandez, il quale ha avuto un piccolo problemino.

Milan-Lecce, l’episodio di Theo Hernandez fa sorridere: l’accaduto

Appena uscito dal tunnel che dagli spogliatoi porta al campo, il terzino rossonero ha preso per mano un piccolo tifoso molto speciale. Si tratta di Theo Junior, figlio del francese e della compagna Zoe Cristofoli. I due sono entrati insieme e si sono schierati in riga con gli altri calciatori.Terminato l’inno della Serie A e giunto il momento per i bambini di separarsi dai 22 giocatori, Theo Junior non ne ha voluto sapere di separarsi dal papà ed è scoppiato in pianto.

Solo dopo alcuni tentativi l’ex Real e Atletico Madrid è riuscito a convincere il figlio a seguire gli altri bambini per permettere l’inizio del match. Vicenda tanto tenera quanto simpatica che ha stemperato la tensione pre-gara. In campionato il Milan gioca senza particolari patemi, in quanto il secondo posto appare blindato.

Tuttavia un tarlo perseguita i calciatori rossoneri. Quello della seconda stella dei “cugini” dell’Inter. I nerazzurri possono ottenere la matematica dello scudetto nel derby del prossimo 22 aprile. Uno scenario che la banda di Pioli vuole scongiurare ad ogni costo.