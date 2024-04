Ranking UEFA, doccia fredda per il Milan: bruttissime notizie

Non arrivano buone notizie sul fronte ranking UEFA per il Milan di Stefano Pioli, la sconfitta con la Roma costa carissimo.

Un Milan lontano dai ritmi sperati dai suoi tifosi. Una catena di sinistra in modalità “off” in una serata fondamentale per la stagione rossonera e per l’accesso alla semifinale di Uefa Europa League. La ‘Theao’ però non è stata l’unica cosa a non funzionare.

Al netto dell’errore clamoroso di Olivier Giroud sul finale di match – che poteva riportare la parità e rimandare il discorso al ritorno dell’Olimpico dove al Diavolo sarebbe “bastata” una vittoria – la squadra sembra esser stata sorpresa dall’atteggiamento dei giallorossi.

Propositivi, in costante pressione e più volte pericolosi soprattutto nel primo tempo, Daniele De Rossi espugna San Siro da grande maestro del calcio. Per Pioli ora la strada è molto più che in salita e con il ritorno fra una settimana, il derby alle porte e a seguire la trasferta di Torino sponda Juventus serve il miglior Milan insieme al miglior Leao.

Il Bruges sorpassa il Milan nel Ranking Uefa, i rossoneri sprofondano in classifica

Una caduta al 29° posto nella classifica europea dei club, ecco il prezzo ulteriore pagato dai rossoneri ieri sera. Oltre il danno anche la beffa, in una notte totalmente da dimenticare, ma che potrebbe essere riscattata tra sei giorni

Le altre italiane presenti nell’elenco sopra al Milan posseggono un distacco importante a partire dall‘Inter 6°, alla Roma 8° – grazie anche alla vittoria della Conference League e alla finale poi persa dell’Europa League lo scorso – Napoli e Juventus rispettivamente 17° e 18° e per chiudere Atalanta 21°.

Delle partecipanti frequenti delle varie competizioni europee quindi la squadra di Via Aldo Rossi è sopra solo alla Lazio e alla Fiorentina.

Occorre quindi voltare pagina il prima possibile. Già da domenica nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo bisognerà ritrovare la via del gol e del successo in campionato per ribadire una super cavalcata che ai fini del titolo finale vale poco ma permette di guadagnare fiducia in vista dei tre impegni importantissimi che dovranno poi essere affrontati.

La squadra di Ballardini sta attraverso probabilmente la peggior stagione dei suoi ultimi 10 anni finendo relegata al penultimo posto ed in piena lotta retrocessione. Perso Berardi qualche settimana fa a causa di un gravissimo infortunio, i neroverdi saranno sicuramente assetati di punti utili ad evitare una retrocessione che sarebbe la prima per il club emiliano.