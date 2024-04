Verso il derby, brutte notizie per Pioli: un titolarissimo non è al meglio

Il derby è ormai alle porte. Dall’allenamento odierno non filtrano notizie incoraggianti per Stefano Pioli, che potrebbe dover fare a meno del titolarissimo.

Raramente il Milan aveva vissuto momenti come questo nel corso della gestione Pioli. I rossoneri si ritrovano anche in questa stagione a mani vuote, senza trofei. L’ultima spiaggia per l’allenatore ex Fiorentina era rappresentata dall’Europa League. La campagna europea è stata interrotta in maniera brusca dalla Roma e ora è calato il buio a Milanello.

Il popolo milanista sta vivendo un incubo. A pochi giorni di distanza dalla sconfitta dell'”Olimpico”, i rossoneri sono chiamati ad un arduo impegno, specialmente pensando allo stato fisico e morale della squadra attualmente. Leao e soci devono fermare ad ogni costo la capolista Inter per evitare di vedersi alzare, metaforicamente parlando, lo scudetto in faccia.

Il risultato del derby non influirà nelle valutazioni di Stefano Pioli, già accompagnato alle porte, ma servirà per non far sprofondare ulteriormente l’umore del gruppo e dei tifosi. La marcia di avvicinamento alla stracittadina parte però già in salita per il Milan. Come riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24, Olivier Giroud non è al top della condizione.

Milan, Giroud non è al meglio: ballottaggio in corso

Le fatiche di Roma potrebbero aver inciso nello stato fisico dell’attaccante. Al momento l’allenatore starebbe riflettendo se rischiare il francese, prossimo alla partenza direzione Los Angeles, o non rischiarlo e dare spazio a Luka Jovic. La sensazione è che Pioli scioglierà ogni dubbio sul ballottaggio solo all’ultimo.

Il tecnico ha le scelte contate nel reparto arretrato. Con Kalulu e Kjaer infortunati e Thiaw squalificato, davanti a Maignan verranno schierati Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana Reijnders è sicuro del posto, mentre ci sono ancora interrogativi su chi affiancherà l’olandese. Con ogni probabilità Bennacer siederà in panchina, mentre Adli e Musah si giocheranno il posto.

Incertezza anche per quanto riguarda la trequarti. L’unico sicuro del posto appare Rafael Leao, il quale deve rialzarsi dopo la prova incolore servita contro i capitolini. Chi è parso ancora in grande spolvero è invece Samuel Chukwueze, attualmente il calciatore più in palla nell’organico rossonero. Qualora Pioli desse fiducia al nigeriano, altro duello per la posizione di trequartista tra Pulisic e Loftus-Cheek.

A prescindere dagli uomini scelti, i rossoneri dovranno raschiare il fondo del barile per scongiurare uno scenario ancor più difficile da mandare giù per l’intero ambiente.